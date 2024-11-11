14:08
2 ч. 52 мин.
17:00
Маршрут следования поезда 6716 Валуйки — Старый Оскол на карте со всеми остановками
Расписание поезда Валуйки — Старый Оскол с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Валуйки
14:08
0 км.
0 ч. 0 мин.
Остановочный пункт 752км
14:13
14:13
1 км.
0 ч. 5 мин.
Симоновская
14:17
14:17
2 км.
0 ч. 9 мин.
Солоти
14:26
14:26
10 км.
0 ч. 18 мин.
Принцевка
14:34
14:34
17 км.
0 ч. 26 мин.
Рай
14:45
14:46
27 км.
0 ч. 37 мин.
Остановочный пункт 721км
14:50
14:51
32 км.
0 ч. 42 мин.
Волоконовка
14:58
14:59
38 км.
0 ч. 50 мин.
Остановочный пункт 706км
15:07
15:08
44 км.
0 ч. 59 мин.
Староивановка
15:10
15:11
46 км.
1 ч. 2 мин.
Остановочный пункт 697км
15:16
15:17
51 км.
1 ч. 8 мин.
Остановочный пункт 694км
15:20
15:21
53 км.
1 ч. 12 мин.
Слоновка
15:24
15:25
56 км.
1 ч. 16 мин.
Остановочный пункт 686км
15:30
15:30
60 км.
1 ч. 22 мин.
Новый Оскол
15:39
15:40
66 км.
1 ч. 31 мин.
Остановочный пункт 671км
15:47
15:48
72 км.
1 ч. 39 мин.
Холки
15:52
15:53
75 км.
1 ч. 44 мин.
Чернянка
16:02
16:03
85 км.
1 ч. 54 мин.
Остановочный пункт 652км
16:07
16:08
88 км.
1 ч. 59 мин.
Окуневка
16:14
16:14
95 км.
2 ч. 6 мин.
Голофеевка
16:24
16:25
104 км.
2 ч. 16 мин.
Остановочный пункт 630км
16:30
16:30
108 км.
2 ч. 22 мин.
Остановочный пункт 626км
16:34
16:35
111 км.
2 ч. 26 мин.
Котел
16:41
16:42
115 км.
2 ч. 33 мин.
Остановочный пункт 617км
16:46
16:47
119 км.
2 ч. 38 мин.
Путевой пост 615км
16:49
16:50
121 км.
2 ч. 41 мин.
Старый Оскол
17:00
125 км.
2 ч. 52 мин.
