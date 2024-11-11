Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 6722 Апрелевка — Петушки
Продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
Маршрут следования поезда 6722 Апрелевка — Петушки на карте со всеми остановками
Расписание поезда Апрелевка — Петушки с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Апрелевка
11:17
0 км.
0 ч. 0 мин.
Победа
11:20
11:21
2 км.
0 ч. 3 мин.
Крекшино
11:23
11:24
3 км.
0 ч. 6 мин.
Санино
11:26
11:27
4 км.
0 ч. 9 мин.
Кокошкино
11:30
11:30
6 км.
0 ч. 13 мин.
Толстопальцево
11:32
11:32
7 км.
0 ч. 15 мин.
Лесной Городок
11:36
11:37
10 км.
0 ч. 19 мин.
Внуково
11:41
11:41
13 км.
0 ч. 24 мин.
Мичуринец
11:44
11:44
15 км.
0 ч. 27 мин.
Переделкино
11:47
11:48
17 км.
0 ч. 30 мин.
Солнечная
11:50
11:51
18 км.
0 ч. 33 мин.
Мещерская
Киевское Направление
11:54
11:54
20 км.
0 ч. 37 мин.
Очаково I
11:57
11:57
22 км.
0 ч. 40 мин.
Аминьевская
11:59
12:00
23 км.
0 ч. 42 мин.
Матвеевское
12:01
12:02
24 км.
0 ч. 44 мин.
Минская
12:05
12:05
26 км.
0 ч. 48 мин.
Поклонная
12:07
12:08
27 км.
0 ч. 50 мин.
Кутузовская
Мцд-4
12:10
12:11
28 км.
0 ч. 53 мин.
Москва-Сити
Мцд-4
12:12
12:12
29 км.
0 ч. 55 мин.
Москва
Белорусский Вокзал
12:20
12:21
33 км.
1 ч. 3 мин.
Савеловская
12:24
12:24
35 км.
1 ч. 7 мин.
Марьина Роща
12:27
12:27
37 км.
1 ч. 10 мин.
Площадь Трех Вокзалов
Каланчевская
12:32
12:33
39 км.
1 ч. 15 мин.
Москва
Курский Вокзал
12:36
12:37
41 км.
1 ч. 19 мин.
Серп И Молот
12:40
12:41
42 км.
1 ч. 23 мин.
Нижегородская
12:46
12:46
45 км.
1 ч. 29 мин.
Чухлинка
12:49
12:49
46 км.
1 ч. 32 мин.
Кусково
12:52
12:52
48 км.
1 ч. 35 мин.
Новогиреево
12:55
12:55
49 км.
1 ч. 38 мин.
Реутов
12:58
12:58
51 км.
1 ч. 41 мин.
Никольское
13:02
13:02
53 км.
1 ч. 45 мин.
Салтыковская
13:05
13:05
54 км.
1 ч. 48 мин.
Кучино
13:08
13:08
56 км.
1 ч. 51 мин.
Ольгино
13:11
13:11
57 км.
1 ч. 54 мин.
Железнодорожная
13:14
13:15
58 км.
1 ч. 57 мин.
Купавна
13:21
13:22
65 км.
2 ч. 4 мин.
Остановочный пункт 33км
13:25
13:25
67 км.
2 ч. 8 мин.
Электроугли
13:28
13:29
70 км.
2 ч. 11 мин.
Храпуново
13:35
13:36
79 км.
2 ч. 18 мин.
Фрязево
13:41
13:42
86 км.
2 ч. 24 мин.
Казанское
13:47
13:48
93 км.
2 ч. 30 мин.
Вохна
13:51
13:52
96 км.
2 ч. 34 мин.
Павловский Посад
13:55
13:56
98 км.
2 ч. 38 мин.
Назарьево
14:01
14:01
104 км.
2 ч. 44 мин.
Дрезна
14:05
14:06
108 км.
2 ч. 48 мин.
Кабаново
14:10
14:10
113 км.
2 ч. 53 мин.
Остановочный пункт 87км
14:12
14:13
115 км.
2 ч. 55 мин.
Орехово-Зуево
14:16
14:17
117 км.
2 ч. 59 мин.
Крутое
14:20
14:21
119 км.
3 ч. 3 мин.
Воиново
14:26
14:26
124 км.
3 ч. 9 мин.
Усад
14:28
14:29
127 км.
3 ч. 11 мин.
Глубоково
14:32
14:33
130 км.
3 ч. 15 мин.
Покров
14:36
14:36
133 км.
3 ч. 19 мин.
Платформа 113км
14:40
14:40
137 км.
3 ч. 23 мин.
Омутище
14:43
14:43
139 км.
3 ч. 26 мин.
Леоново
14:47
14:47
143 км.
3 ч. 30 мин.
Петушки
14:55
147 км.
3 ч. 38 мин.
