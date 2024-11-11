Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 6726 Лесной Городок — Крутое на карте со всеми остановками
Расписание поезда Лесной Городок — Крутое с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Лесной Городок
11:52
0 км.
0 ч. 0 мин.
Внуково
11:56
11:56
3 км.
0 ч. 4 мин.
Мичуринец
11:59
11:59
5 км.
0 ч. 7 мин.
Переделкино
12:02
12:03
7 км.
0 ч. 10 мин.
Солнечная
12:05
12:06
8 км.
0 ч. 13 мин.
Мещерская
Киевское Направление
12:09
12:09
10 км.
0 ч. 17 мин.
Очаково I
12:12
12:12
12 км.
0 ч. 20 мин.
Аминьевская
12:14
12:15
13 км.
0 ч. 22 мин.
Матвеевское
12:16
12:17
14 км.
0 ч. 24 мин.
Минская
12:20
12:20
16 км.
0 ч. 28 мин.
Поклонная
12:22
12:23
17 км.
0 ч. 30 мин.
Кутузовская
Мцд-4
12:25
12:26
18 км.
0 ч. 33 мин.
Москва-Сити
Мцд-4
12:27
12:27
19 км.
0 ч. 35 мин.
Москва
Белорусский Вокзал
12:35
12:36
23 км.
0 ч. 43 мин.
Савеловская
12:39
12:39
25 км.
0 ч. 47 мин.
Марьина Роща
12:42
12:42
27 км.
0 ч. 50 мин.
Площадь Трех Вокзалов
Каланчевская
12:47
12:48
29 км.
0 ч. 55 мин.
Москва
Курский Вокзал
12:51
12:52
31 км.
0 ч. 59 мин.
Серп И Молот
12:55
12:56
32 км.
1 ч. 3 мин.
Нижегородская
13:01
13:01
35 км.
1 ч. 9 мин.
Чухлинка
13:04
13:04
36 км.
1 ч. 12 мин.
Кусково
13:07
13:07
38 км.
1 ч. 15 мин.
Новогиреево
13:10
13:10
39 км.
1 ч. 18 мин.
Реутов
13:13
13:13
41 км.
1 ч. 21 мин.
Никольское
13:17
13:17
43 км.
1 ч. 25 мин.
Салтыковская
13:20
13:20
44 км.
1 ч. 28 мин.
Кучино
13:23
13:23
46 км.
1 ч. 31 мин.
Ольгино
13:26
13:26
47 км.
1 ч. 34 мин.
Железнодорожная
13:30
13:31
48 км.
1 ч. 38 мин.
Черное
13:34
13:34
51 км.
1 ч. 42 мин.
Заря
13:36
13:37
52 км.
1 ч. 44 мин.
Купавна
13:40
13:41
54 км.
1 ч. 48 мин.
Остановочный пункт 33км
13:43
13:44
56 км.
1 ч. 51 мин.
Электроугли
13:47
13:47
59 км.
1 ч. 55 мин.
Платформа 43км
13:52
13:52
64 км.
2 ч. 0 мин.
Храпуново
13:55
13:56
67 км.
2 ч. 3 мин.
Фрязево
14:01
14:02
74 км.
2 ч. 9 мин.
Павловский Посад
14:12
14:14
87 км.
2 ч. 20 мин.
Назарьево
14:19
14:19
93 км.
2 ч. 27 мин.
Дрезна
14:24
14:24
97 км.
2 ч. 32 мин.
Кабаново
14:29
14:30
102 км.
2 ч. 37 мин.
Остановочный пункт 87км
14:32
14:32
104 км.
2 ч. 40 мин.
Орехово-Зуево
14:35
14:37
106 км.
2 ч. 43 мин.
Крутое
14:41
108 км.
2 ч. 49 мин.
