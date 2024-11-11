Маршрут следования и продажа билетов
20:36
14 ч. 4 мин.
10:40
Маршрут следования поезда 672С Ростов-на-Дону — Адлер на карте со всеми остановками
Расписание поезда Ростов-на-Дону — Адлер с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Ростов
Главный
20:36
0 км.
0 ч. 0 мин.
Тихорецкая
23:31
23:34
155 км.
2 ч. 55 мин.
Кавказская
00:26
00:58
213 км.
3 ч. 50 мин.
Курганная
02:49
02:51
271 км.
6 ч. 13 мин.
Белореченская
03:52
04:38
328 км.
7 ч. 16 мин.
Хадыженская
05:46
05:54
376 км.
9 ч. 10 мин.
Туапсе
07:45
07:55
425 км.
11 ч. 9 мин.
Лазаревская
08:37
08:39
452 км.
12 ч. 1 мин.
Лоо
09:24
09:26
484 км.
12 ч. 48 мин.
Сочи
09:50
09:54
500 км.
13 ч. 14 мин.
Хоста
10:12
10:29
513 км.
13 ч. 36 мин.
Адлер
10:40
521 км.
14 ч. 4 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
ехала в 1 вагоне – все было просто офигительно! Персонал, обслуживание, поезд, вагон – вообще даже не ожидала, что будет настолько круто и комфортно!
С нижних полок постоянно скатывались матрасы, потому что не было никаких ограничителей! Причем что самое интересное – вообще без разницы, ты там ерзаешь и вертишься, или лежишь неподвижно. Все равно через час-полтора матрас сползает!!!!!
Ехала 30 декабря 2019 года. В 7 вагоне. Было очень чисто и уютно, туалет работал, внутри было чисто. Висела бумага и мыло было на своем месте.
Все было ок, кроме того что было жарко. На улице было примерно +6, а в вагоне топили так, что было все +30, а то и больше. Все было хорошо, но разговоры с проводницами не дали результатов. А учитывая что я ехал на верхней полке, то вообще там потом боливался.
Ехала в плацкартном вагоне. Было относительно хорошо. Вагоны еще с советских времен, но смотрятся вполне прилично.