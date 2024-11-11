Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 673Я Иваново — Москва.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
Маршрут следования поезда 673Я Иваново — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Иваново — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Иваново
13:07
0 км.
0 ч. 0 мин.
Текстильный
13:20
13:22
5 км.
0 ч. 13 мин.
Тейково
13:53
14:03
30 км.
0 ч. 46 мин.
Нерль
14:33
14:43
54 км.
1 ч. 26 мин.
Петровская
14:53
15:09
59 км.
1 ч. 46 мин.
Гаврилов Посад
15:25
15:28
72 км.
2 ч. 18 мин.
Юрьев-Польский
16:04
16:06
101 км.
2 ч. 57 мин.
Александров 1
17:42
18:08
161 км.
4 ч. 35 мин.
Москва
Ярославский Вокзал
19:58
255 км.
6 ч. 51 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Иваново → Москва Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Комфортно и удобно. Дороговатые билеты. Наличие биотуалетов считаю отдельным плюсом, однако под конец поездки они забились и было в соседнем вагоне постоянно стояла очередь.
Ничего особо примечательного. Обычный поезд, обычный плацкарт. До сих пор так и не придумали, как сделать так, чтобы когда поезд стоял – в вагоне хотя бы немного работал кондиционер. Спасибо что хотя бы можно было окна открыть.
Поездка прошла хорошо! Поезд – как поезд))) Что с него взять! Больше на впечатления влияет компания с которой едешь и пассажиры рядом. В этот раз было всё просто замечательно.
Туалет был грязнющий!!!! Хотя сам вагон чистый. Как будто туалет специально не хотят мыть. Плюсы что почти всю дорогу спишь.
Хорошая проводница, было видно что знает свое дело и не первый год работает. Все рассказала и показала. В туалете всегда была бумага на месте. Поезд вполне себе приличный.