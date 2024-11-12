Маршрут следования и продажа билетов
13:59
2 ч. 41 мин.
16:40
39
Маршрут следования поезда 6743 Крутое — Лесной Городок на карте со всеми остановками
Расписание поезда Крутое — Лесной Городок с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Крутое
13:59
0 км.
0 ч. 0 мин.
Орехово-Зуево
14:03
14:04
2 км.
0 ч. 4 мин.
Остановочный пункт 87км
14:07
14:07
4 км.
0 ч. 8 мин.
Кабаново
14:09
14:10
6 км.
0 ч. 10 мин.
Дрезна
14:14
14:14
11 км.
0 ч. 15 мин.
Назарьево
14:18
14:19
15 км.
0 ч. 19 мин.
Павловский Посад
14:24
14:24
21 км.
0 ч. 25 мин.
Вохна
14:27
14:28
23 км.
0 ч. 28 мин.
Казанское
14:31
14:32
26 км.
0 ч. 32 мин.
Фрязево
14:38
14:39
33 км.
0 ч. 39 мин.
Храпуново
14:45
14:46
40 км.
0 ч. 46 мин.
Платформа 43км
14:49
14:49
43 км.
0 ч. 50 мин.
Электроугли
14:54
14:54
48 км.
0 ч. 55 мин.
Остановочный пункт 33км
14:57
14:58
51 км.
0 ч. 58 мин.
Купавна
15:00
15:02
53 км.
1 ч. 1 мин.
Заря
15:04
15:05
55 км.
1 ч. 5 мин.
Железнодорожная
15:10
15:11
59 км.
1 ч. 11 мин.
Реутов
15:19
15:19
68 км.
1 ч. 20 мин.
Новогиреево
15:22
15:22
70 км.
1 ч. 23 мин.
Нижегородская
15:28
15:29
75 км.
1 ч. 29 мин.
Серп И Молот
15:33
15:34
78 км.
1 ч. 34 мин.
Москва
Курский Вокзал
15:37
15:38
79 км.
1 ч. 38 мин.
Площадь Трех Вокзалов
Каланчевская
15:42
15:42
81 км.
1 ч. 43 мин.
Марьина Роща
15:47
15:48
83 км.
1 ч. 48 мин.
Савеловская
15:50
15:51
85 км.
1 ч. 51 мин.
Москва
Белорусский Вокзал
15:53
15:54
87 км.
1 ч. 54 мин.
Москва-Сити
Мцд-4
16:02
16:03
91 км.
2 ч. 3 мин.
Кутузовская
Мцд-4
16:04
16:04
92 км.
2 ч. 5 мин.
Поклонная
16:07
16:07
93 км.
2 ч. 8 мин.
Минская
16:09
16:10
94 км.
2 ч. 10 мин.
Матвеевское
16:13
16:13
96 км.
2 ч. 14 мин.
Аминьевская
16:15
16:16
97 км.
2 ч. 16 мин.
Очаково I
16:18
16:19
98 км.
2 ч. 19 мин.
Мещерская
Киевское Направление
16:21
16:22
100 км.
2 ч. 22 мин.
Солнечная
16:24
16:25
102 км.
2 ч. 25 мин.
Переделкино
16:27
16:27
103 км.
2 ч. 28 мин.
Мичуринец
16:31
16:31
105 км.
2 ч. 32 мин.
Внуково
16:34
16:35
107 км.
2 ч. 35 мин.
Лесной Городок
16:40
110 км.
2 ч. 41 мин.
