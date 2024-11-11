Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 6744 Апрелевка — Крутое на карте со всеми остановками
Расписание поезда Апрелевка — Крутое с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Апрелевка
12:57
0 км.
0 ч. 0 мин.
Победа
13:00
13:01
2 км.
0 ч. 3 мин.
Крекшино
13:03
13:04
3 км.
0 ч. 6 мин.
Санино
13:06
13:07
4 км.
0 ч. 9 мин.
Кокошкино
13:10
13:10
6 км.
0 ч. 13 мин.
Толстопальцево
13:12
13:12
7 км.
0 ч. 15 мин.
Лесной Городок
13:16
13:17
10 км.
0 ч. 19 мин.
Внуково
13:21
13:21
13 км.
0 ч. 24 мин.
Мичуринец
13:24
13:24
15 км.
0 ч. 27 мин.
Переделкино
13:27
13:28
17 км.
0 ч. 30 мин.
Солнечная
13:30
13:31
18 км.
0 ч. 33 мин.
Мещерская
Киевское Направление
13:34
13:34
20 км.
0 ч. 37 мин.
Очаково I
13:37
13:37
22 км.
0 ч. 40 мин.
Аминьевская
13:39
13:40
23 км.
0 ч. 42 мин.
Матвеевское
13:41
13:42
24 км.
0 ч. 44 мин.
Минская
13:45
13:45
26 км.
0 ч. 48 мин.
Поклонная
13:47
13:48
27 км.
0 ч. 50 мин.
Кутузовская
Мцд-4
13:50
13:51
28 км.
0 ч. 53 мин.
Москва-Сити
Мцд-4
13:52
13:52
29 км.
0 ч. 55 мин.
Москва
Белорусский Вокзал
14:00
14:01
33 км.
1 ч. 3 мин.
Савеловская
14:04
14:04
35 км.
1 ч. 7 мин.
Марьина Роща
14:07
14:07
37 км.
1 ч. 10 мин.
Площадь Трех Вокзалов
Каланчевская
14:12
14:13
39 км.
1 ч. 15 мин.
Москва
Курский Вокзал
14:16
14:17
41 км.
1 ч. 19 мин.
Серп И Молот
14:20
14:21
42 км.
1 ч. 23 мин.
Нижегородская
14:26
14:27
45 км.
1 ч. 29 мин.
Чухлинка
14:30
14:30
46 км.
1 ч. 33 мин.
Кусково
14:33
14:33
48 км.
1 ч. 36 мин.
Новогиреево
14:36
14:36
49 км.
1 ч. 39 мин.
Реутов
14:39
14:40
51 км.
1 ч. 42 мин.
Никольское
14:43
14:44
53 км.
1 ч. 46 мин.
Салтыковская
14:47
14:47
54 км.
1 ч. 50 мин.
Кучино
14:50
14:50
56 км.
1 ч. 53 мин.
Ольгино
14:53
14:53
57 км.
1 ч. 56 мин.
Железнодорожная
14:57
14:59
58 км.
2 ч. 0 мин.
Черное
15:02
15:03
61 км.
2 ч. 5 мин.
Заря
15:05
15:05
62 км.
2 ч. 8 мин.
Купавна
15:08
15:09
64 км.
2 ч. 11 мин.
Остановочный пункт 33км
15:12
15:12
66 км.
2 ч. 15 мин.
Электроугли
15:15
15:16
69 км.
2 ч. 18 мин.
Платформа 43км
15:20
15:21
74 км.
2 ч. 23 мин.
Храпуново
15:24
15:24
77 км.
2 ч. 27 мин.
Есино
15:26
15:27
78 км.
2 ч. 29 мин.
Фрязево
15:31
15:32
83 км.
2 ч. 34 мин.
Казанское
15:38
15:38
90 км.
2 ч. 41 мин.
Вохна
15:42
15:42
93 км.
2 ч. 45 мин.
Павловский Посад
15:45
15:46
95 км.
2 ч. 48 мин.
Назарьево
15:51
15:52
101 км.
2 ч. 54 мин.
Дрезна
15:56
15:56
105 км.
2 ч. 59 мин.
Кабаново
16:00
16:01
110 км.
3 ч. 3 мин.
Остановочный пункт 87км
16:03
16:03
112 км.
3 ч. 6 мин.
Орехово-Зуево
16:06
16:08
114 км.
3 ч. 9 мин.
Крутое
16:13
116 км.
3 ч. 16 мин.
