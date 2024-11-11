15:41
4 ч. 59 мин.
20:40
33
Маршрут следования поезда 6749 Ижевск — Нижнекамск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Ижевск — Нижнекамск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Ижевск
15:41
0 км.
0 ч. 0 мин.
Платформа 27км
15:49
15:49
6 км.
0 ч. 8 мин.
Лудзя
15:54
15:55
10 км.
0 ч. 13 мин.
Совхозный
15:58
15:59
11 км.
0 ч. 17 мин.
Остановочный пункт 17км
16:03
16:04
15 км.
0 ч. 22 мин.
Юски
16:10
16:11
19 км.
0 ч. 29 мин.
Разъезд 9км
16:14
16:15
22 км.
0 ч. 33 мин.
Остановочный пункт 4км
16:23
16:24
26 км.
0 ч. 42 мин.
Агрыз
16:31
16:33
29 км.
0 ч. 50 мин.
Ижбобья
16:45
16:50
34 км.
1 ч. 4 мин.
Остановочный пункт 10км
16:55
16:56
36 км.
1 ч. 14 мин.
Остановочный Пункт 17км
17:03
17:03
42 км.
1 ч. 22 мин.
Остановочный пункт 20км
17:08
17:09
45 км.
1 ч. 27 мин.
Терси
17:17
17:23
50 км.
1 ч. 36 мин.
Остановочный пункт 29км
17:28
17:29
53 км.
1 ч. 47 мин.
Остановочный пункт 38км
17:39
17:39
61 км.
1 ч. 58 мин.
Мукшур
17:46
17:47
65 км.
2 ч. 5 мин.
Остановочный пункт 46км
17:52
17:53
67 км.
2 ч. 11 мин.
Остановочный пункт 49км
17:58
17:58
70 км.
2 ч. 17 мин.
Остановочный пункт 53км
18:03
18:03
73 км.
2 ч. 22 мин.
Алнаши
18:12
18:14
79 км.
2 ч. 31 мин.
Остановочный пункт 236км
18:20
18:21
84 км.
2 ч. 39 мин.
Русский Сарсаз
18:27
18:28
89 км.
2 ч. 46 мин.
Тойма
18:37
18:38
97 км.
2 ч. 56 мин.
Максимково
18:44
18:45
101 км.
3 ч. 3 мин.
Бондюг
18:49
18:50
105 км.
3 ч. 8 мин.
Менделеевск
18:55
18:56
108 км.
3 ч. 14 мин.
Тихоново
19:05
19:06
115 км.
3 ч. 24 мин.
Пустобаево
19:11
19:12
117 км.
3 ч. 30 мин.
Набережные Челны
19:27
19:29
131 км.
3 ч. 46 мин.
Круглое Поле
19:43
19:45
139 км.
4 ч. 2 мин.
Биклянь
20:17
20:18
152 км.
4 ч. 36 мин.
Нижнекамск
20:40
162 км.
4 ч. 59 мин.
