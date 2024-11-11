Расписание поезда Ижевск — Нижнекамск с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути: Ижевск 15:41 0 км. 0 ч. 0 мин. Платформа 27км 15:49 0 мин. 15:49 6 км. 0 ч. 8 мин. Лудзя 15:54 1 мин. 15:55 10 км. 0 ч. 13 мин. Совхозный 15:58 1 мин. 15:59 11 км. 0 ч. 17 мин. Остановочный пункт 17км 16:03 1 мин. 16:04 15 км. 0 ч. 22 мин. Юски 16:10 1 мин. 16:11 19 км. 0 ч. 29 мин. Разъезд 9км 16:14 1 мин. 16:15 22 км. 0 ч. 33 мин. Остановочный пункт 4км 16:23 1 мин. 16:24 26 км. 0 ч. 42 мин. Агрыз 16:31 2 мин. 16:33 29 км. 0 ч. 50 мин. Ижбобья 16:45 5 мин. 16:50 34 км. 1 ч. 4 мин. Остановочный пункт 10км 16:55 1 мин. 16:56 36 км. 1 ч. 14 мин. Остановочный Пункт 17км 17:03 0 мин. 17:03 42 км. 1 ч. 22 мин. Остановочный пункт 20км 17:08 1 мин. 17:09 45 км. 1 ч. 27 мин. Терси 17:17 6 мин. 17:23 50 км. 1 ч. 36 мин. Остановочный пункт 29км 17:28 1 мин. 17:29 53 км. 1 ч. 47 мин. Остановочный пункт 38км 17:39 0 мин. 17:39 61 км. 1 ч. 58 мин. Мукшур 17:46 1 мин. 17:47 65 км. 2 ч. 5 мин. Остановочный пункт 46км 17:52 1 мин. 17:53 67 км. 2 ч. 11 мин. Остановочный пункт 49км 17:58 0 мин. 17:58 70 км. 2 ч. 17 мин. Остановочный пункт 53км 18:03 0 мин. 18:03 73 км. 2 ч. 22 мин. Алнаши 18:12 2 мин. 18:14 79 км. 2 ч. 31 мин. Остановочный пункт 236км 18:20 1 мин. 18:21 84 км. 2 ч. 39 мин. Русский Сарсаз 18:27 1 мин. 18:28 89 км. 2 ч. 46 мин. Тойма 18:37 1 мин. 18:38 97 км. 2 ч. 56 мин. Максимково 18:44 1 мин. 18:45 101 км. 3 ч. 3 мин. Бондюг 18:49 1 мин. 18:50 105 км. 3 ч. 8 мин. Менделеевск 18:55 1 мин. 18:56 108 км. 3 ч. 14 мин. Тихоново 19:05 1 мин. 19:06 115 км. 3 ч. 24 мин. Пустобаево 19:11 1 мин. 19:12 117 км. 3 ч. 30 мин. Набережные Челны 19:27 2 мин. 19:29 131 км. 3 ч. 46 мин. Круглое Поле 19:43 2 мин. 19:45 139 км. 4 ч. 2 мин. Биклянь 20:17 1 мин. 20:18 152 км. 4 ч. 36 мин. Нижнекамск 20:40 162 км. 4 ч. 59 мин.