Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 674Ч Москва — Иваново на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Иваново с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Ярославский Вокзал
00:20
0 км.
0 ч. 0 мин.
Александров 1
02:00
02:27
94 км.
1 ч. 40 мин.
Кипрево
03:11
03:13
119 км.
2 ч. 51 мин.
Кольчугино
03:41
03:43
143 км.
3 ч. 21 мин.
Юрьев-Польский
04:14
04:16
170 км.
3 ч. 54 мин.
Гаврилов Посад
04:50
04:52
199 км.
4 ч. 30 мин.
Петровская
05:08
05:10
212 км.
4 ч. 48 мин.
Нерль
05:18
05:20
217 км.
4 ч. 58 мин.
Тейково
05:46
05:49
241 км.
5 ч. 26 мин.
Иваново
06:26
271 км.
6 ч. 6 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Духота страшна была!!!! Просто пипец какой-то! Я еле доехал. И от белья шел неприятный затхлый запах. ФУ одним словом.
Кондиционер работал хорошо, только было душновато на длинных остановках. А так – комфортная температура. Проводник мужчина (Михаил) – работал хорошо и помог мне поднять в поезд мои сумки. За что ему отдельная благодарность.
Дерганный проводник. Дырявая простынь. В туалет не зайти. По подоконнику провела пальцем – еле отмыла от грязи. БЕЗОБРАЗИЕ!!!!
Если рассматривать поезд со всех сторон, то можно поставить твердую троечку точно. В некоторых моментах было очень даже хорошо.
Ехала с маленьким ребенком в переноске. Было очень неудобно, так как нормально зафиксировать переноску негде, а на полку не поставишь. Всю дорогу считай промучалась.