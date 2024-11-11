Маршрут следования поезда 674В Кинешма — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Кинешма — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Кинешма
17:50
0 км.
0 ч. 0 мин.
Вичуга
18:22
18:24
27 км.
0 ч. 32 мин.
Горкино
18:43
18:46
47 км.
0 ч. 53 мин.
Ермолино
19:52
19:57
69 км.
2 ч. 2 мин.
Иваново
20:27
21:17
87 км.
2 ч. 37 мин.
Тейково
21:55
21:59
117 км.
4 ч. 5 мин.
Нерль
22:28
22:30
141 км.
4 ч. 38 мин.
Петровская
22:39
22:42
146 км.
4 ч. 49 мин.
Гаврилов Посад
22:58
23:03
159 км.
5 ч. 8 мин.
Юрьев-Польский
23:39
23:43
188 км.
5 ч. 49 мин.
Кольчугино
00:15
00:20
215 км.
6 ч. 25 мин.
Кипрево
00:49
01:29
239 км.
6 ч. 59 мин.
Александров 1
02:12
02:48
264 км.
8 ч. 22 мин.
Москва
Ярославский Вокзал
04:35
358 км.
10 ч. 45 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Поездка практически не чувствуется, потому что поезд почти все время едет ночью. Под утро только была большая очередь в туалет перед выходом, в остальном нормально.
Очень потрепанные и старые одеяла и подушки. Было ощущение что им по 20 лет уже. Спать невозможно, шея очень болела после этой поездки.
Проводница приветливая и улыбчивая женщина. Разбудила меня на моей остановке, как и нужно. Также помогла подтащить чемоданы. Так что я поездкой довольна на все 100%%
Купейные места стоят почти в 2 раза дороже, чем плацкартные. Но при этом комфорта практически никакого – то же самое, только дверька прикрыта. И ТО! Если она закрывается нормально и не клацает постоянно.
Спасибо за поездку. Поезд отличный. Хотелось бы чтобы немного побыстрее ехал, а то в некоторых местах просто еле тащился, как черепаха.