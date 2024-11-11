Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 674Я Москва — Кинешма на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Кинешма с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Ярославский Вокзал
00:20
0 км.
0 ч. 0 мин.
Александров 1
02:00
02:27
94 км.
1 ч. 40 мин.
Кипрево
03:12
03:13
119 км.
2 ч. 52 мин.
Кольчугино
03:41
03:43
143 км.
3 ч. 21 мин.
Юрьев-Польский
04:13
04:15
170 км.
3 ч. 53 мин.
Гаврилов Посад
04:49
04:51
199 км.
4 ч. 29 мин.
Петровская
05:06
05:08
212 км.
4 ч. 46 мин.
Нерль
05:15
05:17
217 км.
4 ч. 55 мин.
Тейково
06:23
06:25
241 км.
6 ч. 3 мин.
Иваново
07:02
07:22
271 км.
6 ч. 42 мин.
Ермолино
08:44
08:46
289 км.
8 ч. 24 мин.
Каминский
09:03
09:05
303 км.
8 ч. 43 мин.
Горкино
09:15
09:17
310 км.
8 ч. 55 мин.
Вичуга
09:38
09:40
330 км.
9 ч. 18 мин.
Кинешма
10:11
357 км.
9 ч. 51 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Москва → Кинешма Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Уууу, батюшки. Я как зашла в туалет, чуть не обомлела! Страшный, грязный и вонючий. Других слов просто не подобрать. Как такое вообще допустить можно!?
В вагоне не было кондиционера от слова вообще. За окном пекло, все это нагревает железную обшивку вагон так, что внутри получается настоящая духовка. Интересно, руководство ЖД само когда-нибудь вообще пробовало ездить на подобных поездах в такую жару!!!!!!!!!!
Приветливая проводница и приличный вагон. Жаль что пассажиры не всегда попадаются воспитанные.
Вагон очень старый. Ехали 20.08.2021 и было, мягко говоря, стыдно за то, что у нас такие поездка. Рядом ехали трое иностранцев с переводчиком, мне было реально стыдно.
Жесть, в продаже не было даже обычных питьевых бутылок. Из вагона уже музей делать можно, на нем еще Ленин ездил.