Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 675Э Уфа — Сибай на карте со всеми остановками
Расписание поезда Уфа — Сибай с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Уфа
20:31
0 км.
0 ч. 0 мин.
Дема
20:47
20:49
9 км.
0 ч. 16 мин.
Уршак
21:14
21:16
24 км.
0 ч. 43 мин.
Карламан
21:47
21:57
54 км.
1 ч. 16 мин.
Приуралье
22:23
22:33
81 км.
1 ч. 52 мин.
Инзер
23:59
00:41
140 км.
3 ч. 28 мин.
Юша
01:22
01:24
165 км.
4 ч. 51 мин.
Белорецк
02:18
02:53
202 км.
5 ч. 47 мин.
Укшук
03:14
03:15
212 км.
6 ч. 43 мин.
Урал-Тау
03:31
03:52
219 км.
7 ч. 0 мин.
Новоабзаково
04:25
04:26
238 км.
7 ч. 54 мин.
Ташбулатово
04:52
04:53
259 км.
8 ч. 21 мин.
Смеловская
05:07
05:08
268 км.
8 ч. 36 мин.
Магнитогорск
Пассажирский
05:37
06:42
285 км.
9 ч. 6 мин.
Красная Башкирия
07:02
07:03
294 км.
10 ч. 31 мин.
Пещерная
07:21
07:22
309 км.
10 ч. 50 мин.
Сухое Озеро
07:41
07:42
321 км.
11 ч. 10 мин.
Альмухамедово
08:01
08:02
337 км.
11 ч. 30 мин.
Сибай
08:39
370 км.
12 ч. 8 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Поездка прошла хорошо, проводницы воспитанные женщины. Немного долго проверяли билеты на входе и паспорта, стояли минут 10, а так все было отлично.
Ночью было холодно в вагоне, как в морозильнике. Я надел на себя всю одежду, которая была и спал, но нос все равно из-под одеяла морозило.
Ехали мы в августе этого года. Ничего плохого вообще не могу сказать про поезд. Да, где-то есть недочеты – дверь скрипит, не всегда с первого раза закрывается и т.п. Но вообще поездка прошла достойно.
В одеяле дырка. Нормальной еды у проводницы нет. Даже воды в бутылках не было питьевой. Разочаровался сервисом за такие бабки.
Туалет был в очень плачевном состоянии. Видно убирали его очень давно и не особо старательно. Туалетная бумага прозрачная, нужно половину рулона наматывать.