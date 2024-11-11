Маршрут следования поезда 675Й Уфа — Сибай на карте со всеми остановками
Расписание поезда Уфа — Сибай с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Уфа
20:45
0 км.
0 ч. 0 мин.
Дема
21:02
21:04
9 км.
0 ч. 17 мин.
Уршак
21:29
21:31
24 км.
0 ч. 44 мин.
Карламан
22:02
22:12
54 км.
1 ч. 17 мин.
Приуралье
22:37
22:47
81 км.
1 ч. 52 мин.
Инзер
00:12
00:54
140 км.
3 ч. 27 мин.
Юша
01:35
01:37
165 км.
4 ч. 50 мин.
Белорецк
02:31
03:08
202 км.
5 ч. 46 мин.
Укшук
03:28
03:29
212 км.
6 ч. 43 мин.
Урал-Тау
03:43
04:04
219 км.
6 ч. 58 мин.
Новоабзаково
04:32
04:33
238 км.
7 ч. 47 мин.
Ташбулатово
04:59
05:00
259 км.
8 ч. 14 мин.
Смеловская
05:15
05:16
268 км.
8 ч. 30 мин.
Магнитогорск
Пассажирский
05:38
06:43
285 км.
8 ч. 53 мин.
Красная Башкирия
07:03
07:04
294 км.
10 ч. 18 мин.
Пещерная
07:23
07:24
309 км.
10 ч. 38 мин.
Альмухамедово
08:03
08:04
336 км.
11 ч. 18 мин.
Сибай
08:39
369 км.
11 ч. 54 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Впервые столкнулась с таким хамским отношением проводников к пассажирам! Реально, ощущение, что люди завтра увольняются и им все вокруг осточертело! Ходят, лотерейки продают вместо того чтобы нормально работать.
Купе впечатлило. Рабочие розетки, все аккуратненько и чисто. Прям кайфанул от поездки. Было чистое белье. Благодарю работников поезда.
Проводница по имени Светлана – спасибо вам огромное за ваш труд и старания! Вы очень солнечная женщина! Желаю вам всех благ и всего самого наилучшего!
Поездка была комфортной и пролетела незаметно. Стоимость билета вполне адекватная за тот уровень сервиса, который вы получаете на выходе.
Ехала с мамой на этом поезде. Нам понравилось. Мама старая и в свое время ездила на советских поездах много. Так вот она сказала, что все очень сильно изменилось. Я тоже заметила, что с каждым годом добавляют что-то новое.