03:20
4 ч. 53 мин.
08:13
23
Маршрут следования поезда 6755 Ижевск — Нижнекамск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Ижевск — Нижнекамск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Ижевск
03:20
0 км.
0 ч. 0 мин.
Агрыз
04:00
04:02
32 км.
0 ч. 40 мин.
Ижбобья
04:15
04:16
37 км.
0 ч. 55 мин.
Остановочный пункт 10км
04:21
04:22
39 км.
1 ч. 1 мин.
Остановочный пункт 20км
04:31
04:32
48 км.
1 ч. 11 мин.
Терси
04:40
04:41
53 км.
1 ч. 20 мин.
Остановочный пункт 29км
04:48
04:49
56 км.
1 ч. 28 мин.
Мукшур
05:07
05:08
68 км.
1 ч. 47 мин.
Остановочный пункт 49км
05:20
05:21
73 км.
2 ч. 0 мин.
Остановочный пункт 53км
05:27
05:28
76 км.
2 ч. 7 мин.
Алнаши
05:39
05:40
82 км.
2 ч. 19 мин.
Остановочный пункт 236км
05:49
05:50
87 км.
2 ч. 29 мин.
Русский Сарсаз
05:57
05:58
92 км.
2 ч. 37 мин.
Тойма
06:06
06:10
100 км.
2 ч. 46 мин.
Максимково
06:16
06:17
104 км.
2 ч. 56 мин.
Бондюг
06:21
06:22
108 км.
3 ч. 1 мин.
Менделеевск
06:26
06:27
111 км.
3 ч. 6 мин.
Тихоново
06:36
06:39
118 км.
3 ч. 16 мин.
Пустобаево
06:44
06:45
120 км.
3 ч. 24 мин.
Набережные Челны
07:01
07:05
134 км.
3 ч. 41 мин.
Круглое Поле
07:19
07:20
142 км.
3 ч. 59 мин.
Биклянь
07:54
07:55
155 км.
4 ч. 34 мин.
Нижнекамск
08:13
165 км.
4 ч. 53 мин.
