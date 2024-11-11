Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 6756 Апрелевка — Петушки на карте со всеми остановками
Расписание поезда Апрелевка — Петушки с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Апрелевка
14:17
0 км.
0 ч. 0 мин.
Победа
14:20
14:21
2 км.
0 ч. 3 мин.
Крекшино
14:23
14:24
3 км.
0 ч. 6 мин.
Санино
14:26
14:27
4 км.
0 ч. 9 мин.
Кокошкино
14:30
14:30
6 км.
0 ч. 13 мин.
Толстопальцево
14:32
14:32
7 км.
0 ч. 15 мин.
Лесной Городок
14:36
14:37
10 км.
0 ч. 19 мин.
Внуково
14:41
14:41
13 км.
0 ч. 24 мин.
Мичуринец
14:44
14:44
15 км.
0 ч. 27 мин.
Переделкино
14:47
14:48
17 км.
0 ч. 30 мин.
Солнечная
14:50
14:51
18 км.
0 ч. 33 мин.
Мещерская
Киевское Направление
14:54
14:54
20 км.
0 ч. 37 мин.
Очаково I
14:57
14:57
22 км.
0 ч. 40 мин.
Аминьевская
14:59
15:00
23 км.
0 ч. 42 мин.
Матвеевское
15:01
15:02
24 км.
0 ч. 44 мин.
Минская
15:05
15:05
26 км.
0 ч. 48 мин.
Поклонная
15:07
15:08
27 км.
0 ч. 50 мин.
Кутузовская
Мцд-4
15:10
15:11
28 км.
0 ч. 53 мин.
Москва-Сити
Мцд-4
15:12
15:12
29 км.
0 ч. 55 мин.
Москва
Белорусский Вокзал
15:20
15:21
33 км.
1 ч. 3 мин.
Савеловская
15:24
15:24
35 км.
1 ч. 7 мин.
Марьина Роща
15:27
15:27
37 км.
1 ч. 10 мин.
Площадь Трех Вокзалов
Каланчевская
15:32
15:33
39 км.
1 ч. 15 мин.
Москва
Курский Вокзал
15:36
15:37
41 км.
1 ч. 19 мин.
Серп И Молот
15:40
15:41
42 км.
1 ч. 23 мин.
Нижегородская
15:46
15:46
45 км.
1 ч. 29 мин.
Чухлинка
15:49
15:49
46 км.
1 ч. 32 мин.
Кусково
15:52
15:52
48 км.
1 ч. 35 мин.
Новогиреево
15:55
15:55
49 км.
1 ч. 38 мин.
Реутов
15:58
15:58
51 км.
1 ч. 41 мин.
Никольское
16:02
16:02
53 км.
1 ч. 45 мин.
Салтыковская
16:05
16:05
54 км.
1 ч. 48 мин.
Кучино
16:08
16:08
56 км.
1 ч. 51 мин.
Ольгино
16:11
16:11
57 км.
1 ч. 54 мин.
Железнодорожная
16:15
16:16
58 км.
1 ч. 58 мин.
Купавна
16:22
16:23
65 км.
2 ч. 5 мин.
Электроугли
16:28
16:28
70 км.
2 ч. 11 мин.
Храпуново
16:35
16:35
79 км.
2 ч. 18 мин.
Фрязево
16:40
16:41
86 км.
2 ч. 23 мин.
Павловский Посад
16:51
16:52
99 км.
2 ч. 34 мин.
Назарьево
16:57
16:57
105 км.
2 ч. 40 мин.
Дрезна
17:01
17:02
109 км.
2 ч. 44 мин.
Кабаново
17:06
17:06
114 км.
2 ч. 49 мин.
Остановочный пункт 87км
17:08
17:09
116 км.
2 ч. 51 мин.
Орехово-Зуево
17:12
17:13
118 км.
2 ч. 55 мин.
Крутое
17:16
17:17
120 км.
2 ч. 59 мин.
Воиново
17:22
17:22
125 км.
3 ч. 5 мин.
Усад
17:24
17:25
128 км.
3 ч. 7 мин.
Глубоково
17:28
17:29
131 км.
3 ч. 11 мин.
Покров
17:32
17:32
134 км.
3 ч. 15 мин.
Платформа 113км
17:36
17:36
138 км.
3 ч. 19 мин.
Омутище
17:39
17:39
140 км.
3 ч. 22 мин.
Леоново
17:43
17:43
144 км.
3 ч. 26 мин.
Петушки
17:50
148 км.
3 ч. 33 мин.
