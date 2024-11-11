Маршрут следования и продажа билетов
16:36
4 ч. 54 мин.
21:30
23
Маршрут следования поезда 6757 Нижнекамск — Ижевск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Нижнекамск — Ижевск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Нижнекамск
16:36
0 км.
0 ч. 0 мин.
Биклянь
16:56
16:57
10 км.
0 ч. 20 мин.
Круглое Поле
17:22
17:23
23 км.
0 ч. 46 мин.
Набережные Челны
17:37
17:42
31 км.
1 ч. 1 мин.
Пустобаево
17:57
17:58
45 км.
1 ч. 21 мин.
Тихоново
18:03
18:07
47 км.
1 ч. 27 мин.
Менделеевск
18:15
18:16
54 км.
1 ч. 39 мин.
Бондюг
18:21
18:22
57 км.
1 ч. 45 мин.
Максимково
18:27
18:28
61 км.
1 ч. 51 мин.
Тойма
18:35
18:40
65 км.
1 ч. 59 мин.
Русский Сарсаз
18:48
18:49
73 км.
2 ч. 12 мин.
Остановочный пункт 236км
18:54
18:55
78 км.
2 ч. 18 мин.
Алнаши
19:02
19:06
83 км.
2 ч. 26 мин.
Остановочный пункт 53км
19:14
19:15
89 км.
2 ч. 38 мин.
Остановочный пункт 49км
19:20
19:20
92 км.
2 ч. 44 мин.
Мукшур
19:28
19:29
97 км.
2 ч. 52 мин.
Остановочный пункт 29км
19:44
19:45
109 км.
3 ч. 8 мин.
Терси
19:51
19:52
112 км.
3 ч. 15 мин.
Остановочный пункт 20км
19:58
19:59
117 км.
3 ч. 22 мин.
Остановочный пункт 10км
20:08
20:09
126 км.
3 ч. 32 мин.
Ижбобья
20:14
20:15
128 км.
3 ч. 38 мин.
Агрыз
20:27
20:41
133 км.
3 ч. 51 мин.
Ижевск
21:30
165 км.
4 ч. 54 мин.
