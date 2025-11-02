08:15
8 ч. 35 мин.
16:50
17
Маршрут следования поезда 675Б Гомель (Беларусь) — Брест на карте со всеми остановками
Расписание поезда Гомель (Беларусь) — Брест с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Гомель
Пассажирский
08:15
0 км.
0 ч. 0 мин.
Речица
09:13
09:17
41 км.
0 ч. 58 мин.
Василевичи
09:45
09:47
80 км.
1 ч. 30 мин.
Калинковичи
10:19
10:23
117 км.
2 ч. 4 мин.
Муляровка
11:01
11:03
168 км.
2 ч. 46 мин.
Копцевичи
11:16
11:18
184 км.
3 ч. 1 мин.
Житковичи
11:40
11:44
215 км.
3 ч. 25 мин.
Микашевичи
12:05
12:07
241 км.
3 ч. 50 мин.
Сенкевичи
12:26
12:28
255 км.
4 ч. 11 мин.
Лахва
12:39
12:41
267 км.
4 ч. 24 мин.
Лунинец
12:57
13:14
285 км.
4 ч. 42 мин.
Пинск
14:01
14:07
335 км.
5 ч. 46 мин.
Янов-Полесский
14:38
14:42
371 км.
6 ч. 23 мин.
Дрогичин Город
15:03
15:05
398 км.
6 ч. 48 мин.
Кобрин
15:56
16:02
453 км.
7 ч. 41 мин.
Жабинка
16:23
16:25
475 км.
8 ч. 8 мин.
Брест-Центральный
16:50
500 км.
8 ч. 35 мин.
