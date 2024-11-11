Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 675М Иваново — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Иваново — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Иваново
14:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Тейково
14:36
14:41
30 км.
0 ч. 36 мин.
Нерль
15:07
15:09
54 км.
1 ч. 7 мин.
Петровская
15:18
15:20
59 км.
1 ч. 18 мин.
Гаврилов Посад
15:35
15:37
72 км.
1 ч. 35 мин.
Юрьев-Польский
16:14
16:17
101 км.
2 ч. 14 мин.
Кольчугино
16:49
16:51
128 км.
2 ч. 49 мин.
Кипрево
17:20
17:54
152 км.
3 ч. 20 мин.
Александров 1
18:38
19:15
177 км.
4 ч. 38 мин.
Москва
Ярославский Вокзал
21:26
271 км.
7 ч. 26 мин.
