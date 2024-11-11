Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 676Й Сибай — Уфа. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 676Й Сибай — Уфа на карте со всеми остановками
Расписание поезда Сибай — Уфа с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Сибай
16:56
0 км.
0 ч. 0 мин.
Альмухамедово
17:29
17:30
33 км.
0 ч. 33 мин.
Пещерная
18:08
18:09
60 км.
1 ч. 12 мин.
Красная Башкирия
18:31
18:32
75 км.
1 ч. 35 мин.
Магнитогорск
Пассажирский
18:50
19:45
84 км.
1 ч. 54 мин.
Смеловская
20:09
20:10
101 км.
3 ч. 13 мин.
Ташбулатово
20:22
20:30
110 км.
3 ч. 26 мин.
Новоабзаково
20:57
20:58
131 км.
4 ч. 1 мин.
Урал-Тау
21:28
21:49
150 км.
4 ч. 32 мин.
Укшук
22:08
22:09
157 км.
5 ч. 12 мин.
Белорецк
22:27
23:04
167 км.
5 ч. 31 мин.
Юша
23:56
23:58
204 км.
7 ч. 0 мин.
Инзер
00:40
01:15
229 км.
7 ч. 44 мин.
Приуралье
02:44
02:54
288 км.
9 ч. 48 мин.
Карламан
03:20
03:30
315 км.
10 ч. 24 мин.
Уршак
04:04
04:06
345 км.
11 ч. 8 мин.
Дема
04:35
04:37
360 км.
11 ч. 39 мин.
Уфа
04:53
369 км.
11 ч. 57 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Сибай → Уфа Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Ни о каких нормальных подушках и одеялах речи быть не может. Все какое-то грязное и недомытое. Постель очень потасканная. В вагоне не было кондиционера. Пооткрывали форточки – в итоге шею продуло, не могла повернуть на бок голову.
Не могу понять почему в одних поездах есть шторки, которыми ты можешь закрыть окно и сделать темноту, а в других поездах их тупо нет и нет даже намека на то, что они когда-то висели??????
Ночью дуло из окна. Свет в вагоне очень тусклый, ни книги почитать, ни сканворды поразгадывать
Хорошие проводницы и чистый новый вагон. Все аккуратненько и цивильнинько. Не ожидал такого хорошего приема. И комфорта в поездке.
Ехала с дочкой до Уршака. В вагоне постоянно что-то колотилось и стучало, не давало спать. Как будто болтик открутился и постоянно качался туда сюда. Чуть не проворонили нашу остановку. Проводница пришла за 5 минут до остановки.