Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 6766 Москва — Петушки. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Расписание поезда Москва — Петушки с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Очаково I
15:52
0 км.
0 ч. 0 мин.
Аминьевская
15:54
15:55
1 км.
0 ч. 2 мин.
Матвеевское
15:56
15:57
2 км.
0 ч. 4 мин.
Минская
16:00
16:00
4 км.
0 ч. 8 мин.
Поклонная
16:02
16:03
5 км.
0 ч. 10 мин.
Кутузовская
Мцд-4
16:05
16:06
6 км.
0 ч. 13 мин.
Москва-Сити
Мцд-4
16:07
16:07
7 км.
0 ч. 15 мин.
Москва
Белорусский Вокзал
16:15
16:16
11 км.
0 ч. 23 мин.
Савеловская
16:19
16:19
13 км.
0 ч. 27 мин.
Марьина Роща
16:22
16:22
15 км.
0 ч. 30 мин.
Площадь Трех Вокзалов
Каланчевская
16:27
16:28
17 км.
0 ч. 35 мин.
Москва
Курский Вокзал
16:31
16:32
19 км.
0 ч. 39 мин.
Серп И Молот
16:35
16:36
20 км.
0 ч. 43 мин.
Нижегородская
16:41
16:45
23 км.
0 ч. 49 мин.
Новогиреево
16:51
16:51
28 км.
0 ч. 59 мин.
Реутов
16:54
16:54
30 км.
1 ч. 2 мин.
Железнодорожная
17:03
17:04
39 км.
1 ч. 11 мин.
Купавна
17:11
17:12
46 км.
1 ч. 19 мин.
Электроугли
17:16
17:17
51 км.
1 ч. 24 мин.
Храпуново
17:23
17:24
60 км.
1 ч. 31 мин.
Фрязево
17:29
17:30
67 км.
1 ч. 37 мин.
Павловский Посад
17:40
17:41
80 км.
1 ч. 48 мин.
Назарьево
17:46
17:46
86 км.
1 ч. 54 мин.
Дрезна
17:50
17:51
90 км.
1 ч. 58 мин.
Кабаново
17:55
17:55
95 км.
2 ч. 3 мин.
Остановочный пункт 87км
17:57
17:58
97 км.
2 ч. 5 мин.
Орехово-Зуево
18:01
18:02
99 км.
2 ч. 9 мин.
Крутое
18:05
18:05
101 км.
2 ч. 13 мин.
Воиново
18:10
18:11
106 км.
2 ч. 18 мин.
Усад
18:13
18:13
109 км.
2 ч. 21 мин.
Глубоково
18:17
18:17
112 км.
2 ч. 25 мин.
Покров
18:20
18:21
115 км.
2 ч. 28 мин.
Платформа 113км
18:24
18:25
119 км.
2 ч. 32 мин.
Омутище
18:27
18:28
121 км.
2 ч. 35 мин.
Леоново
18:31
18:32
125 км.
2 ч. 39 мин.
Петушки
18:40
129 км.
2 ч. 48 мин.
