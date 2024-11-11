Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 6768 Апрелевка — Крутое.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
Маршрут следования поезда 6768 Апрелевка — Крутое на карте со всеми остановками
Расписание поезда Апрелевка — Крутое с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Апрелевка
15:17
0 км.
0 ч. 0 мин.
Победа
15:20
15:21
2 км.
0 ч. 3 мин.
Крекшино
15:23
15:24
3 км.
0 ч. 6 мин.
Санино
15:26
15:27
4 км.
0 ч. 9 мин.
Кокошкино
15:30
15:30
6 км.
0 ч. 13 мин.
Толстопальцево
15:32
15:32
7 км.
0 ч. 15 мин.
Лесной Городок
15:36
15:37
10 км.
0 ч. 19 мин.
Внуково
15:41
15:41
13 км.
0 ч. 24 мин.
Мичуринец
15:44
15:44
15 км.
0 ч. 27 мин.
Переделкино
15:47
15:48
17 км.
0 ч. 30 мин.
Солнечная
15:50
15:51
18 км.
0 ч. 33 мин.
Мещерская
Киевское Направление
15:54
15:54
20 км.
0 ч. 37 мин.
Очаково I
15:57
15:57
22 км.
0 ч. 40 мин.
Аминьевская
15:59
16:00
23 км.
0 ч. 42 мин.
Матвеевское
16:01
16:02
24 км.
0 ч. 44 мин.
Минская
16:05
16:05
26 км.
0 ч. 48 мин.
Поклонная
16:07
16:08
27 км.
0 ч. 50 мин.
Кутузовская
Мцд-4
16:10
16:11
28 км.
0 ч. 53 мин.
Москва-Сити
Мцд-4
16:12
16:12
29 км.
0 ч. 55 мин.
Москва
Белорусский Вокзал
16:20
16:21
33 км.
1 ч. 3 мин.
Савеловская
16:24
16:24
35 км.
1 ч. 7 мин.
Марьина Роща
16:27
16:27
37 км.
1 ч. 10 мин.
Площадь Трех Вокзалов
Каланчевская
16:32
16:33
39 км.
1 ч. 15 мин.
Москва
Курский Вокзал
16:36
16:37
41 км.
1 ч. 19 мин.
Серп И Молот
16:40
16:41
42 км.
1 ч. 23 мин.
Нижегородская
16:46
16:46
45 км.
1 ч. 29 мин.
Чухлинка
16:49
16:49
46 км.
1 ч. 32 мин.
Кусково
16:52
16:52
48 км.
1 ч. 35 мин.
Новогиреево
16:55
16:55
49 км.
1 ч. 38 мин.
Реутов
16:58
16:58
51 км.
1 ч. 41 мин.
Никольское
17:02
17:02
53 км.
1 ч. 45 мин.
Салтыковская
17:05
17:05
54 км.
1 ч. 48 мин.
Кучино
17:08
17:08
56 км.
1 ч. 51 мин.
Ольгино
17:11
17:11
57 км.
1 ч. 54 мин.
Железнодорожная
17:15
17:16
58 км.
1 ч. 58 мин.
Черное
17:19
17:20
61 км.
2 ч. 2 мин.
Заря
17:22
17:22
62 км.
2 ч. 5 мин.
Купавна
17:25
17:27
64 км.
2 ч. 8 мин.
Остановочный пункт 33км
17:29
17:30
66 км.
2 ч. 12 мин.
Электроугли
17:33
17:34
69 км.
2 ч. 16 мин.
Платформа 43км
17:38
17:39
74 км.
2 ч. 21 мин.
Храпуново
17:42
17:43
77 км.
2 ч. 25 мин.
Есино
17:45
17:46
78 км.
2 ч. 28 мин.
Фрязево
17:50
17:51
83 км.
2 ч. 33 мин.
Казанское
17:57
17:57
90 км.
2 ч. 40 мин.
Вохна
18:01
18:01
93 км.
2 ч. 44 мин.
Павловский Посад
18:04
18:05
95 км.
2 ч. 47 мин.
Назарьево
18:10
18:11
101 км.
2 ч. 53 мин.
Дрезна
18:16
18:16
105 км.
2 ч. 59 мин.
Кабаново
18:20
18:21
110 км.
3 ч. 3 мин.
Орехово-Зуево
18:25
18:26
114 км.
3 ч. 8 мин.
Крутое
18:30
116 км.
3 ч. 13 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Апрелевка → Крутое Распечатать расписание поезда