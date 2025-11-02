Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 676Б Брест — Гомель (Беларусь).
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
10:17
9 ч. 20 мин.
19:37
Маршрут следования поезда 676Б Брест — Гомель (Беларусь) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Брест — Гомель (Беларусь) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Брест-Центральный
10:17
0 км.
0 ч. 0 мин.
Жабинка
10:45
10:47
25 км.
0 ч. 28 мин.
Кобрин
11:12
11:14
47 км.
0 ч. 55 мин.
Дрогичин Город
12:01
12:03
102 км.
1 ч. 44 мин.
Янов-Полесский
12:32
12:35
129 км.
2 ч. 15 мин.
Пинск
13:09
13:17
165 км.
2 ч. 52 мин.
Лунинец
14:12
14:30
215 км.
3 ч. 55 мин.
Лахва
14:50
14:52
233 км.
4 ч. 33 мин.
Сенкевичи
15:05
15:09
245 км.
4 ч. 48 мин.
Микашевичи
15:27
15:30
259 км.
5 ч. 10 мин.
Житковичи
15:50
15:54
285 км.
5 ч. 33 мин.
Копцевичи
16:19
16:21
316 км.
6 ч. 2 мин.
Муляровка
16:35
16:39
332 км.
6 ч. 18 мин.
Калинковичи
17:25
17:33
383 км.
7 ч. 8 мин.
Василевичи
18:06
18:08
420 км.
7 ч. 49 мин.
Речица
18:49
18:52
459 км.
8 ч. 32 мин.
Гомель
Пассажирский
19:37
500 км.
9 ч. 20 мин.
