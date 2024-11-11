Маршрут следования и продажа билетов
16:12
2 ч. 59 мин.
19:11
44
Маршрут следования поезда 6778 Лесной Городок — Крутое на карте со всеми остановками
Расписание поезда Лесной Городок — Крутое с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Лесной Городок
16:12
0 км.
0 ч. 0 мин.
Внуково
16:16
16:16
3 км.
0 ч. 4 мин.
Мичуринец
16:19
16:19
5 км.
0 ч. 7 мин.
Переделкино
16:22
16:23
7 км.
0 ч. 10 мин.
Солнечная
16:25
16:26
8 км.
0 ч. 13 мин.
Мещерская
Киевское Направление
16:29
16:29
10 км.
0 ч. 17 мин.
Очаково I
16:32
16:32
12 км.
0 ч. 20 мин.
Аминьевская
16:34
16:35
13 км.
0 ч. 22 мин.
Матвеевское
16:36
16:37
14 км.
0 ч. 24 мин.
Минская
16:40
16:40
16 км.
0 ч. 28 мин.
Поклонная
16:42
16:43
17 км.
0 ч. 30 мин.
Кутузовская
Мцд-4
16:45
16:46
18 км.
0 ч. 33 мин.
Москва-Сити
Мцд-4
16:47
16:47
19 км.
0 ч. 35 мин.
Москва
Белорусский Вокзал
16:55
16:56
23 км.
0 ч. 43 мин.
Савеловская
16:59
16:59
25 км.
0 ч. 47 мин.
Марьина Роща
17:02
17:02
27 км.
0 ч. 50 мин.
Площадь Трех Вокзалов
Каланчевская
17:07
17:08
29 км.
0 ч. 55 мин.
Москва
Курский Вокзал
17:11
17:12
31 км.
0 ч. 59 мин.
Серп И Молот
17:15
17:16
32 км.
1 ч. 3 мин.
Нижегородская
17:21
17:21
35 км.
1 ч. 9 мин.
Чухлинка
17:24
17:24
36 км.
1 ч. 12 мин.
Кусково
17:27
17:27
38 км.
1 ч. 15 мин.
Новогиреево
17:30
17:30
39 км.
1 ч. 18 мин.
Реутов
17:33
17:33
41 км.
1 ч. 21 мин.
Никольское
17:37
17:37
43 км.
1 ч. 25 мин.
Салтыковская
17:40
17:40
44 км.
1 ч. 28 мин.
Кучино
17:43
17:43
46 км.
1 ч. 31 мин.
Ольгино
17:46
17:46
47 км.
1 ч. 34 мин.
Железнодорожная
17:49
17:50
48 км.
1 ч. 37 мин.
Черное
17:54
17:54
51 км.
1 ч. 42 мин.
Заря
17:56
17:57
52 км.
1 ч. 44 мин.
Купавна
18:00
18:01
54 км.
1 ч. 48 мин.
Остановочный пункт 33км
18:03
18:04
56 км.
1 ч. 51 мин.
Электроугли
18:07
18:07
59 км.
1 ч. 55 мин.
Платформа 43км
18:12
18:12
64 км.
2 ч. 0 мин.
Храпуново
18:15
18:16
67 км.
2 ч. 3 мин.
Фрязево
18:23
18:34
74 км.
2 ч. 11 мин.
Казанское
18:39
18:40
81 км.
2 ч. 27 мин.
Павловский Посад
18:45
18:46
87 км.
2 ч. 33 мин.
Назарьево
18:51
18:52
93 км.
2 ч. 39 мин.
Дрезна
18:56
18:56
97 км.
2 ч. 44 мин.
Кабаново
19:00
19:01
102 км.
2 ч. 48 мин.
Орехово-Зуево
19:05
19:06
106 км.
2 ч. 53 мин.
Крутое
19:11
108 км.
2 ч. 59 мин.
