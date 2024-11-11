Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 677Н Новокузнецк — Барнаул. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
15:20
6 ч. 45 мин.
05:47
18
Маршрут следования поезда 677Н Новокузнецк — Барнаул на карте со всеми остановками
Расписание поезда Новокузнецк — Барнаул с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Новокузнецк
15:20
0 км.
0 ч. 0 мин.
Прокопьевск
16:07
16:15
30 км.
0 ч. 47 мин.
Киселевск
16:38
16:41
43 км.
1 ч. 18 мин.
Трудармейская
17:06
17:09
63 км.
1 ч. 46 мин.
Артышта 2
17:25
17:50
72 км.
2 ч. 5 мин.
Заринская
19:40
19:45
169 км.
4 ч. 20 мин.
Алтайская
21:01
21:04
244 км.
5 ч. 41 мин.
Барнаул
21:25
256 км.
6 ч. 5 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Новокузнецк → Барнаул Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Неплохой региональный поезд. Было очень даже уютно, хотя заметно что вагоны далеко не новые. Проводника не было видно вообще.
Очень хороший местный поезд. Я на нем много раз к родителям ездила. Ощущение что он не изменился даже за 10 лет. Все то же самое. Но в хорошем смысле.
Поезд и в африке поезд. Если ждать что будет проводница в бикини и опахалом то можно не дождаться никогда такого. Твердая четверка.
Поезд на самом деле какой-то медленный и скрипучий. Еле тянулся. Хоть на станциях подолгу и не стоял но ехал очень не спеша.
Спасибо за поездку. Все отлично. Поезду 4 звезды из 5.