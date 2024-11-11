Маршрут следования и продажа билетов
Поезд 677Я Усогорск (ст. Кослан) — Сыктывкар.
00:09
7 ч. 19 мин.
07:28
21
Маршрут следования поезда 677Я Усогорск (ст. Кослан) — Сыктывкар на карте со всеми остановками
Расписание поезда Усогорск (ст. Кослан) — Сыктывкар с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Кослан
00:09
0 км.
0 ч. 0 мин.
Селэгвож
00:40
00:41
16 км.
0 ч. 31 мин.
Усва
00:53
00:55
23 км.
0 ч. 44 мин.
Едва
01:24
01:29
47 км.
1 ч. 15 мин.
Мозындор
01:58
02:00
68 км.
1 ч. 49 мин.
Вожская
02:16
02:26
79 км.
2 ч. 7 мин.
Еринь
02:55
02:56
99 км.
2 ч. 46 мин.
Вежайка
03:24
03:29
117 км.
3 ч. 15 мин.
Микунь 2
04:06
04:07
143 км.
3 ч. 57 мин.
Микунь
04:15
05:00
144 км.
4 ч. 6 мин.
Разъезд 14км
05:20
05:21
154 км.
5 ч. 11 мин.
Остановочный пункт 26км
05:35
05:36
166 км.
5 ч. 26 мин.
Усть-Вымь
05:41
05:42
168 км.
5 ч. 32 мин.
Остановочный пункт 35км
05:51
05:52
173 км.
5 ч. 42 мин.
Разъезд 47км
06:07
06:08
184 км.
5 ч. 58 мин.
Остановочный пункт 54км
06:17
06:18
190 км.
6 ч. 8 мин.
Язель
06:24
06:25
195 км.
6 ч. 15 мин.
Койты
06:39
06:41
207 км.
6 ч. 30 мин.
Эжва
06:49
06:51
212 км.
6 ч. 40 мин.
Човью
07:00
07:18
220 км.
6 ч. 51 мин.
Сыктывкар
07:28
227 км.
7 ч. 19 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Поездка была очень комфортной и удобной за счет того, что сидения были считай новые. Но билеты не дешевые, потому что если сравнивать с питерскими поездами, то тут конечно слабовато с чистотой.
Сидячий вагон в целом очень даже удобен, однако напрягает то что нет никаких столиков, чтобы выезжали или раскладывались и можно было попить чайку.
Проводница молодец! Заранее говорила, когда закрываются туалеты, чтобы все могли сходить. Конечно сам поезд и вагон не новые, но если опустить детали, то поездка была вполне даже хорошей.
Все таки каким бы хорошим ни был поезд, все равно на общее впечатление от поездки влияет и окружение в котором едешь. Ехала какая-то бригада работяг и всю дорогу материлась. Нормально разговаривать культурно они видимо не в состоянии. Если бы не они то было бы очень даже хорош.
Проводница очень хорошая девушка. Видно что не так давно закончила учебу, но старается и работу любит. Хотелось бы, чтобы и в будущем это также и осталось) Молодец!