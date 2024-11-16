Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 6783 Петушки — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Петушки — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Петушки
15:19
0 км.
0 ч. 0 мин.
Леоново
15:26
15:27
4 км.
0 ч. 7 мин.
Омутище
15:30
15:31
8 км.
0 ч. 11 мин.
Платформа 113км
15:33
15:34
10 км.
0 ч. 14 мин.
Покров
15:37
15:38
14 км.
0 ч. 18 мин.
Глубоково
15:41
15:41
17 км.
0 ч. 22 мин.
Усад
15:45
15:45
20 км.
0 ч. 26 мин.
Воиново
15:47
15:48
23 км.
0 ч. 28 мин.
Крутое
15:53
15:53
28 км.
0 ч. 34 мин.
Орехово-Зуево
15:56
15:58
30 км.
0 ч. 37 мин.
Остановочный пункт 87км
16:01
16:01
32 км.
0 ч. 42 мин.
Кабаново
16:03
16:04
34 км.
0 ч. 44 мин.
Дрезна
16:08
16:08
39 км.
0 ч. 49 мин.
Назарьево
16:12
16:13
43 км.
0 ч. 53 мин.
Павловский Посад
16:18
16:19
49 км.
0 ч. 59 мин.
Вохна
16:22
16:22
51 км.
1 ч. 3 мин.
Казанское
16:26
16:26
54 км.
1 ч. 7 мин.
Фрязево
16:34
16:44
61 км.
1 ч. 15 мин.
Электроугли
16:56
16:57
77 км.
1 ч. 37 мин.
Купавна
17:01
17:02
82 км.
1 ч. 42 мин.
Железнодорожная
17:09
17:10
89 км.
1 ч. 50 мин.
Ольгино
17:14
17:14
90 км.
1 ч. 55 мин.
Кучино
17:16
17:17
91 км.
1 ч. 57 мин.
Салтыковская
17:19
17:20
93 км.
2 ч. 0 мин.
Никольское
17:22
17:23
94 км.
2 ч. 3 мин.
Реутов
17:26
17:27
96 км.
2 ч. 7 мин.
Новогиреево
17:30
17:31
98 км.
2 ч. 11 мин.
Кусково
17:33
17:33
99 км.
2 ч. 14 мин.
Чухлинка
17:36
17:36
101 км.
2 ч. 17 мин.
Нижегородская
17:39
17:39
102 км.
2 ч. 20 мин.
Серп И Молот
17:43
17:44
105 км.
2 ч. 24 мин.
Москва
Курский Вокзал
17:47
17:48
106 км.
2 ч. 28 мин.
Площадь Трех Вокзалов
Каланчевская
17:52
17:52
108 км.
2 ч. 33 мин.
Марьина Роща
17:57
17:58
110 км.
2 ч. 38 мин.
Савеловская
18:00
18:01
112 км.
2 ч. 41 мин.
Москва
Белорусский Вокзал
18:03
18:04
114 км.
2 ч. 44 мин.
Москва-Сити
Мцд-4
18:12
18:13
118 км.
2 ч. 53 мин.
Кутузовская
Мцд-4
18:14
18:14
119 км.
2 ч. 55 мин.
Поклонная
18:17
120 км.
2 ч. 58 мин.
