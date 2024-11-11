Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 6784 Лесной Городок — Крутое. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
16:32
2 ч. 50 мин.
19:22
45
Маршрут следования поезда 6784 Лесной Городок — Крутое на карте со всеми остановками
Расписание поезда Лесной Городок — Крутое с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Лесной Городок
16:32
0 км.
0 ч. 0 мин.
Внуково
16:36
16:36
3 км.
0 ч. 4 мин.
Мичуринец
16:39
16:39
5 км.
0 ч. 7 мин.
Переделкино
16:42
16:43
7 км.
0 ч. 10 мин.
Солнечная
16:45
16:46
8 км.
0 ч. 13 мин.
Мещерская
Киевское Направление
16:49
16:49
10 км.
0 ч. 17 мин.
Очаково I
16:52
16:52
12 км.
0 ч. 20 мин.
Аминьевская
16:54
16:55
13 км.
0 ч. 22 мин.
Матвеевское
16:56
16:57
14 км.
0 ч. 24 мин.
Минская
17:00
17:00
16 км.
0 ч. 28 мин.
Поклонная
17:02
17:03
17 км.
0 ч. 30 мин.
Кутузовская
Мцд-4
17:05
17:06
18 км.
0 ч. 33 мин.
Москва-Сити
Мцд-4
17:07
17:07
19 км.
0 ч. 35 мин.
Москва
Белорусский Вокзал
17:15
17:16
23 км.
0 ч. 43 мин.
Савеловская
17:19
17:19
25 км.
0 ч. 47 мин.
Марьина Роща
17:22
17:22
27 км.
0 ч. 50 мин.
Площадь Трех Вокзалов
Каланчевская
17:27
17:28
29 км.
0 ч. 55 мин.
Москва
Курский Вокзал
17:31
17:32
31 км.
0 ч. 59 мин.
Серп И Молот
17:35
17:36
32 км.
1 ч. 3 мин.
Нижегородская
17:41
17:41
35 км.
1 ч. 9 мин.
Чухлинка
17:44
17:44
36 км.
1 ч. 12 мин.
Кусково
17:47
17:47
38 км.
1 ч. 15 мин.
Новогиреево
17:50
17:50
39 км.
1 ч. 18 мин.
Реутов
17:53
17:53
41 км.
1 ч. 21 мин.
Никольское
17:57
17:57
43 км.
1 ч. 25 мин.
Салтыковская
18:00
18:00
44 км.
1 ч. 28 мин.
Кучино
18:03
18:03
46 км.
1 ч. 31 мин.
Ольгино
18:06
18:06
47 км.
1 ч. 34 мин.
Железнодорожная
18:10
18:12
48 км.
1 ч. 38 мин.
Черное
18:15
18:16
51 км.
1 ч. 43 мин.
Заря
18:18
18:18
52 км.
1 ч. 46 мин.
Купавна
18:21
18:22
54 км.
1 ч. 49 мин.
Остановочный пункт 33км
18:25
18:25
56 км.
1 ч. 53 мин.
Электроугли
18:28
18:29
59 км.
1 ч. 56 мин.
Храпуново
18:35
18:36
68 км.
2 ч. 3 мин.
Есино
18:38
18:38
69 км.
2 ч. 6 мин.
Фрязево
18:42
18:43
74 км.
2 ч. 10 мин.
Вохна
18:51
18:52
85 км.
2 ч. 19 мин.
Павловский Посад
18:55
18:56
87 км.
2 ч. 23 мин.
Назарьево
19:01
19:01
93 км.
2 ч. 29 мин.
Дрезна
19:05
19:06
97 км.
2 ч. 33 мин.
Кабаново
19:10
19:10
102 км.
2 ч. 38 мин.
Остановочный пункт 87км
19:12
19:13
104 км.
2 ч. 40 мин.
Орехово-Зуево
19:16
19:17
106 км.
2 ч. 44 мин.
Крутое
19:22
108 км.
2 ч. 50 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Лесной Городок → Крутое Распечатать расписание поезда