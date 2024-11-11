Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 6791 Крутое — Апрелевка. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 6791 Крутое — Апрелевка на карте со всеми остановками
Расписание поезда Крутое — Апрелевка с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Крутое
16:40
0 км.
0 ч. 0 мин.
Орехово-Зуево
16:44
16:45
2 км.
0 ч. 4 мин.
Остановочный пункт 87км
16:48
16:48
4 км.
0 ч. 8 мин.
Кабаново
16:50
16:51
6 км.
0 ч. 10 мин.
Дрезна
16:55
16:55
11 км.
0 ч. 15 мин.
Назарьево
16:59
17:00
15 км.
0 ч. 19 мин.
Павловский Посад
17:05
17:06
21 км.
0 ч. 25 мин.
Вохна
17:09
17:09
23 км.
0 ч. 29 мин.
Казанское
17:13
17:13
26 км.
0 ч. 33 мин.
Фрязево
17:20
17:21
33 км.
0 ч. 40 мин.
Храпуново
17:27
17:28
40 км.
0 ч. 47 мин.
Электроугли
17:34
17:35
49 км.
0 ч. 54 мин.
Остановочный пункт 33км
17:38
17:38
52 км.
0 ч. 58 мин.
Купавна
17:41
17:42
54 км.
1 ч. 1 мин.
Заря
17:44
17:45
56 км.
1 ч. 4 мин.
Железнодорожная
17:50
17:51
60 км.
1 ч. 10 мин.
Ольгино
17:54
17:55
61 км.
1 ч. 14 мин.
Кучино
17:57
17:57
62 км.
1 ч. 17 мин.
Салтыковская
18:00
18:00
64 км.
1 ч. 20 мин.
Никольское
18:03
18:03
65 км.
1 ч. 23 мин.
Реутов
18:07
18:07
67 км.
1 ч. 27 мин.
Новогиреево
18:10
18:11
69 км.
1 ч. 30 мин.
Кусково
18:13
18:13
70 км.
1 ч. 33 мин.
Чухлинка
18:16
18:16
72 км.
1 ч. 36 мин.
Нижегородская
18:19
18:19
73 км.
1 ч. 39 мин.
Серп И Молот
18:23
18:24
76 км.
1 ч. 43 мин.
Москва
Курский Вокзал
18:27
18:28
77 км.
1 ч. 47 мин.
Площадь Трех Вокзалов
Каланчевская
18:32
18:32
79 км.
1 ч. 52 мин.
Марьина Роща
18:37
18:38
81 км.
1 ч. 57 мин.
Савеловская
18:40
18:41
83 км.
2 ч. 0 мин.
Москва
Белорусский Вокзал
18:43
18:44
85 км.
2 ч. 3 мин.
Москва-Сити
Мцд-4
18:52
18:53
89 км.
2 ч. 12 мин.
Кутузовская
Мцд-4
18:54
18:54
90 км.
2 ч. 14 мин.
Поклонная
18:57
18:57
91 км.
2 ч. 17 мин.
Минская
18:59
19:00
92 км.
2 ч. 19 мин.
Матвеевское
19:03
19:03
94 км.
2 ч. 23 мин.
Аминьевская
19:05
19:06
95 км.
2 ч. 25 мин.
Очаково I
19:08
19:09
96 км.
2 ч. 28 мин.
Мещерская
Киевское Направление
19:11
19:12
98 км.
2 ч. 31 мин.
Солнечная
19:14
19:15
100 км.
2 ч. 34 мин.
Переделкино
19:17
19:17
101 км.
2 ч. 37 мин.
Мичуринец
19:21
19:21
103 км.
2 ч. 41 мин.
Внуково
19:24
19:25
105 км.
2 ч. 44 мин.
Лесной Городок
19:29
19:30
108 км.
2 ч. 49 мин.
Толстопальцево
19:34
19:34
111 км.
2 ч. 54 мин.
Кокошкино
19:36
19:37
112 км.
2 ч. 56 мин.
Санино
19:40
19:41
114 км.
3 ч. 0 мин.
Крекшино
19:43
19:44
115 км.
3 ч. 3 мин.
Победа
19:46
19:46
116 км.
3 ч. 6 мин.
Апрелевка
19:51
118 км.
3 ч. 11 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Крутое → Апрелевка Распечатать расписание поезда