Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 6799 Петушки — Апрелевка
Продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
Маршрут следования поезда 6799 Петушки — Апрелевка на карте со всеми остановками
Расписание поезда Петушки — Апрелевка с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Петушки
16:56
0 км.
0 ч. 0 мин.
Леоново
17:02
17:03
4 км.
0 ч. 6 мин.
Омутище
17:06
17:07
8 км.
0 ч. 10 мин.
Платформа 113км
17:09
17:10
10 км.
0 ч. 13 мин.
Покров
17:13
17:14
14 км.
0 ч. 17 мин.
Глубоково
17:17
17:17
17 км.
0 ч. 21 мин.
Усад
17:21
17:21
20 км.
0 ч. 25 мин.
Воиново
17:23
17:24
23 км.
0 ч. 27 мин.
Крутое
17:29
17:29
28 км.
0 ч. 33 мин.
Орехово-Зуево
17:32
17:33
30 км.
0 ч. 36 мин.
Дрезна
17:40
17:41
39 км.
0 ч. 44 мин.
Павловский Посад
17:49
17:50
50 км.
0 ч. 53 мин.
Фрязево
18:01
18:02
63 км.
1 ч. 5 мин.
Храпуново
18:08
18:09
70 км.
1 ч. 12 мин.
Платформа 43км
18:12
18:12
73 км.
1 ч. 16 мин.
Электроугли
18:17
18:17
78 км.
1 ч. 21 мин.
Остановочный пункт 33км
18:20
18:21
81 км.
1 ч. 24 мин.
Купавна
18:23
18:24
83 км.
1 ч. 27 мин.
Железнодорожная
18:30
18:31
90 км.
1 ч. 34 мин.
Ольгино
18:34
18:35
91 км.
1 ч. 38 мин.
Кучино
18:37
18:37
92 км.
1 ч. 41 мин.
Салтыковская
18:40
18:40
94 км.
1 ч. 44 мин.
Никольское
18:43
18:43
95 км.
1 ч. 47 мин.
Реутов
18:47
18:47
97 км.
1 ч. 51 мин.
Новогиреево
18:50
18:51
99 км.
1 ч. 54 мин.
Кусково
18:53
18:53
100 км.
1 ч. 57 мин.
Чухлинка
18:56
18:56
102 км.
2 ч. 0 мин.
Нижегородская
18:59
18:59
103 км.
2 ч. 3 мин.
Серп И Молот
19:03
19:04
106 км.
2 ч. 7 мин.
Москва
Курский Вокзал
19:07
19:08
107 км.
2 ч. 11 мин.
Площадь Трех Вокзалов
Каланчевская
19:12
19:12
109 км.
2 ч. 16 мин.
Марьина Роща
19:17
19:18
111 км.
2 ч. 21 мин.
Савеловская
19:20
19:21
113 км.
2 ч. 24 мин.
Москва
Белорусский Вокзал
19:23
19:24
115 км.
2 ч. 27 мин.
Москва-Сити
Мцд-4
19:32
19:33
119 км.
2 ч. 36 мин.
Кутузовская
Мцд-4
19:34
19:34
120 км.
2 ч. 38 мин.
Поклонная
19:37
19:37
121 км.
2 ч. 41 мин.
Минская
19:39
19:40
122 км.
2 ч. 43 мин.
Матвеевское
19:43
19:43
124 км.
2 ч. 47 мин.
Аминьевская
19:45
19:46
125 км.
2 ч. 49 мин.
Очаково I
19:48
19:49
126 км.
2 ч. 52 мин.
Мещерская
Киевское Направление
19:51
19:52
128 км.
2 ч. 55 мин.
Солнечная
19:54
19:55
130 км.
2 ч. 58 мин.
Переделкино
19:57
19:57
131 км.
3 ч. 1 мин.
Мичуринец
20:01
20:01
133 км.
3 ч. 5 мин.
Внуково
20:04
20:05
135 км.
3 ч. 8 мин.
Лесной Городок
20:09
20:10
138 км.
3 ч. 13 мин.
Толстопальцево
20:14
20:14
141 км.
3 ч. 18 мин.
Кокошкино
20:16
20:17
142 км.
3 ч. 20 мин.
Санино
20:20
20:21
144 км.
3 ч. 24 мин.
Крекшино
20:23
20:24
145 км.
3 ч. 27 мин.
Победа
20:26
20:26
146 км.
3 ч. 30 мин.
Апрелевка
20:31
148 км.
3 ч. 35 мин.
