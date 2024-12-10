Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 6801 Слюдянка — Листвянка (ст. Байкал). Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
04:55
4 ч. 31 мин.
09:26
25
Маршрут следования поезда 6801 Слюдянка — Листвянка (ст. Байкал) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Слюдянка — Листвянка (ст. Байкал) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Слюдянка 1
04:55
0 км.
0 ч. 0 мин.
Остановочный пункт 159км
05:10
05:11
6 км.
0 ч. 15 мин.
Култук
05:16
05:18
8 км.
0 ч. 21 мин.
Старая Ангасолка
05:30
05:32
15 км.
0 ч. 35 мин.
Птичий Базар
05:43
05:44
16 км.
0 ч. 48 мин.
Малая Крутая Губа
06:01
06:02
17 км.
1 ч. 6 мин.
Турбаза Шарыжалгай
06:04
06:05
18 км.
1 ч. 9 мин.
Шарыжалгай
06:08
06:09
19 км.
1 ч. 13 мин.
Пыловка
06:20
06:21
22 км.
1 ч. 25 мин.
Баклань
06:38
06:39
27 км.
1 ч. 43 мин.
Колокольный
06:46
06:47
29 км.
1 ч. 51 мин.
Киркирей
06:57
06:58
32 км.
2 ч. 2 мин.
Речка Маритуйка
07:06
07:07
34 км.
2 ч. 11 мин.
Маритуй
07:10
07:11
35 км.
2 ч. 15 мин.
Половинная
07:33
07:35
43 км.
2 ч. 38 мин.
Пономарёвка
07:43
07:44
45 км.
2 ч. 48 мин.
Ивановка
07:46
07:47
46 км.
2 ч. 51 мин.
Итальянская Стенка
07:56
07:57
48 км.
3 ч. 1 мин.
Шумиха
07:59
08:00
49 км.
3 ч. 4 мин.
Уланово
08:11
08:12
52 км.
3 ч. 16 мин.
Хвойная
08:14
08:15
53 км.
3 ч. 19 мин.
Лиственичный
09:03
09:04
67 км.
4 ч. 8 мин.
Серебряный Ключ
09:07
09:08
68 км.
4 ч. 12 мин.
Малый Баранчик
09:21
09:22
73 км.
4 ч. 26 мин.
Байкал
09:26
74 км.
4 ч. 31 мин.
