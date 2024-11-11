Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 6802 Лесной Городок — Крутое. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
17:32
2 ч. 56 мин.
20:28
47
Маршрут следования поезда 6802 Лесной Городок — Крутое на карте со всеми остановками
Расписание поезда Лесной Городок — Крутое с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Лесной Городок
17:32
0 км.
0 ч. 0 мин.
Внуково
17:36
17:36
3 км.
0 ч. 4 мин.
Мичуринец
17:39
17:39
5 км.
0 ч. 7 мин.
Переделкино
17:42
17:43
7 км.
0 ч. 10 мин.
Солнечная
17:45
17:46
8 км.
0 ч. 13 мин.
Мещерская
Киевское Направление
17:49
17:49
10 км.
0 ч. 17 мин.
Очаково I
17:52
17:52
12 км.
0 ч. 20 мин.
Аминьевская
17:54
17:55
13 км.
0 ч. 22 мин.
Матвеевское
17:56
17:57
14 км.
0 ч. 24 мин.
Минская
18:00
18:00
16 км.
0 ч. 28 мин.
Поклонная
18:02
18:03
17 км.
0 ч. 30 мин.
Кутузовская
Мцд-4
18:05
18:06
18 км.
0 ч. 33 мин.
Москва-Сити
Мцд-4
18:07
18:07
19 км.
0 ч. 35 мин.
Москва
Белорусский Вокзал
18:15
18:16
23 км.
0 ч. 43 мин.
Савеловская
18:19
18:19
25 км.
0 ч. 47 мин.
Марьина Роща
18:22
18:22
27 км.
0 ч. 50 мин.
Площадь Трех Вокзалов
Каланчевская
18:27
18:28
29 км.
0 ч. 55 мин.
Москва
Курский Вокзал
18:31
18:32
31 км.
0 ч. 59 мин.
Серп И Молот
18:35
18:36
32 км.
1 ч. 3 мин.
Нижегородская
18:41
18:41
35 км.
1 ч. 9 мин.
Чухлинка
18:44
18:44
36 км.
1 ч. 12 мин.
Кусково
18:47
18:47
38 км.
1 ч. 15 мин.
Новогиреево
18:50
18:50
39 км.
1 ч. 18 мин.
Реутов
18:53
18:53
41 км.
1 ч. 21 мин.
Никольское
18:57
18:57
43 км.
1 ч. 25 мин.
Салтыковская
19:00
19:00
44 км.
1 ч. 28 мин.
Кучино
19:03
19:04
46 км.
1 ч. 31 мин.
Ольгино
19:07
19:07
47 км.
1 ч. 35 мин.
Железнодорожная
19:12
19:14
48 км.
1 ч. 40 мин.
Черное
19:17
19:18
51 км.
1 ч. 45 мин.
Заря
19:20
19:21
52 км.
1 ч. 48 мин.
Купавна
19:24
19:25
54 км.
1 ч. 52 мин.
Остановочный пункт 33км
19:27
19:28
56 км.
1 ч. 55 мин.
Электроугли
19:31
19:31
59 км.
1 ч. 59 мин.
Платформа 43км
19:36
19:37
64 км.
2 ч. 4 мин.
Храпуново
19:40
19:40
67 км.
2 ч. 8 мин.
Есино
19:42
19:43
68 км.
2 ч. 10 мин.
Фрязево
19:47
19:48
73 км.
2 ч. 15 мин.
Казанское
19:53
19:54
80 км.
2 ч. 21 мин.
Вохна
19:57
19:58
83 км.
2 ч. 25 мин.
Павловский Посад
20:01
20:02
85 км.
2 ч. 29 мин.
Назарьево
20:07
20:07
91 км.
2 ч. 35 мин.
Дрезна
20:11
20:12
95 км.
2 ч. 39 мин.
Кабаново
20:16
20:16
100 км.
2 ч. 44 мин.
Остановочный пункт 87км
20:18
20:19
102 км.
2 ч. 46 мин.
Орехово-Зуево
20:22
20:23
104 км.
2 ч. 50 мин.
Крутое
20:28
106 км.
2 ч. 56 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Лесной Городок → Крутое Распечатать расписание поезда