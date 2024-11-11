Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 6804 Апрелевка — Петушки.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
Маршрут следования поезда 6804 Апрелевка — Петушки на карте со всеми остановками
Расписание поезда Апрелевка — Петушки с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Апрелевка
17:17
0 км.
0 ч. 0 мин.
Победа
17:20
17:21
2 км.
0 ч. 3 мин.
Крекшино
17:23
17:24
3 км.
0 ч. 6 мин.
Санино
17:26
17:27
4 км.
0 ч. 9 мин.
Кокошкино
17:30
17:30
6 км.
0 ч. 13 мин.
Толстопальцево
17:32
17:32
7 км.
0 ч. 15 мин.
Лесной Городок
17:36
17:37
10 км.
0 ч. 19 мин.
Внуково
17:41
17:41
13 км.
0 ч. 24 мин.
Мичуринец
17:44
17:44
15 км.
0 ч. 27 мин.
Переделкино
17:47
17:48
17 км.
0 ч. 30 мин.
Солнечная
17:50
17:51
18 км.
0 ч. 33 мин.
Мещерская
Киевское Направление
17:54
17:54
20 км.
0 ч. 37 мин.
Очаково I
17:57
17:57
22 км.
0 ч. 40 мин.
Аминьевская
17:59
18:00
23 км.
0 ч. 42 мин.
Матвеевское
18:01
18:02
24 км.
0 ч. 44 мин.
Минская
18:05
18:05
26 км.
0 ч. 48 мин.
Поклонная
18:07
18:08
27 км.
0 ч. 50 мин.
Кутузовская
Мцд-4
18:10
18:11
28 км.
0 ч. 53 мин.
Москва-Сити
Мцд-4
18:12
18:12
29 км.
0 ч. 55 мин.
Москва
Белорусский Вокзал
18:20
18:21
33 км.
1 ч. 3 мин.
Савеловская
18:24
18:24
35 км.
1 ч. 7 мин.
Марьина Роща
18:27
18:27
37 км.
1 ч. 10 мин.
Площадь Трех Вокзалов
Каланчевская
18:32
18:33
39 км.
1 ч. 15 мин.
Москва
Курский Вокзал
18:36
18:37
41 км.
1 ч. 19 мин.
Серп И Молот
18:40
18:41
42 км.
1 ч. 23 мин.
Нижегородская
18:46
18:50
45 км.
1 ч. 29 мин.
Новогиреево
18:56
18:56
50 км.
1 ч. 39 мин.
Реутов
18:59
18:59
52 км.
1 ч. 42 мин.
Железнодорожная
19:08
19:09
61 км.
1 ч. 51 мин.
Черное
19:12
19:13
64 км.
1 ч. 55 мин.
Заря
19:15
19:15
65 км.
1 ч. 58 мин.
Купавна
19:18
19:19
67 км.
2 ч. 1 мин.
Остановочный пункт 33км
19:22
19:22
69 км.
2 ч. 5 мин.
Электроугли
19:25
19:26
72 км.
2 ч. 8 мин.
Платформа 43км
19:30
19:31
77 км.
2 ч. 13 мин.
Храпуново
19:34
19:34
80 км.
2 ч. 17 мин.
Фрязево
19:39
19:40
87 км.
2 ч. 22 мин.
Павловский Посад
19:50
19:52
100 км.
2 ч. 33 мин.
Назарьево
19:58
19:58
106 км.
2 ч. 41 мин.
Дрезна
20:03
20:03
110 км.
2 ч. 46 мин.
Кабаново
20:07
20:08
115 км.
2 ч. 50 мин.
Остановочный пункт 87км
20:10
20:10
117 км.
2 ч. 53 мин.
Орехово-Зуево
20:13
20:15
119 км.
2 ч. 56 мин.
Крутое
20:18
20:18
121 км.
3 ч. 1 мин.
Воиново
20:23
20:24
126 км.
3 ч. 6 мин.
Усад
20:26
20:26
129 км.
3 ч. 9 мин.
Глубоково
20:30
20:30
132 км.
3 ч. 13 мин.
Покров
20:33
20:34
135 км.
3 ч. 16 мин.
Платформа 113км
20:37
20:38
139 км.
3 ч. 20 мин.
Омутище
20:40
20:41
141 км.
3 ч. 23 мин.
Леоново
20:44
20:45
145 км.
3 ч. 27 мин.
Петушки
20:53
149 км.
3 ч. 36 мин.
