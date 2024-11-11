Маршрут следования и продажа билетов
17:38
3 ч. 2 мин.
20:40
47
Маршрут следования поезда 6807 Крутое — Лесной Городок на карте со всеми остановками
Расписание поезда Крутое — Лесной Городок с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Крутое
17:38
0 км.
0 ч. 0 мин.
Орехово-Зуево
17:42
17:43
2 км.
0 ч. 4 мин.
Остановочный пункт 87км
17:46
17:47
4 км.
0 ч. 8 мин.
Кабаново
17:49
17:49
6 км.
0 ч. 11 мин.
Дрезна
17:53
17:54
11 км.
0 ч. 15 мин.
Назарьево
17:58
17:58
15 км.
0 ч. 20 мин.
Павловский Посад
18:04
18:05
21 км.
0 ч. 26 мин.
Вохна
18:08
18:09
23 км.
0 ч. 30 мин.
Казанское
18:12
18:13
26 км.
0 ч. 34 мин.
Фрязево
18:19
18:20
33 км.
0 ч. 41 мин.
Есино
18:25
18:26
38 км.
0 ч. 47 мин.
Храпуново
18:28
18:29
39 км.
0 ч. 50 мин.
Платформа 43км
18:32
18:32
42 км.
0 ч. 54 мин.
Электроугли
18:37
18:37
47 км.
0 ч. 59 мин.
Остановочный пункт 33км
18:40
18:41
50 км.
1 ч. 2 мин.
Купавна
18:43
18:45
52 км.
1 ч. 5 мин.
Заря
18:47
18:48
54 км.
1 ч. 9 мин.
Черное
18:50
18:50
55 км.
1 ч. 12 мин.
Железнодорожная
18:55
19:01
58 км.
1 ч. 17 мин.
Ольгино
19:04
19:05
59 км.
1 ч. 26 мин.
Кучино
19:07
19:07
60 км.
1 ч. 29 мин.
Салтыковская
19:10
19:10
62 км.
1 ч. 32 мин.
Никольское
19:13
19:13
63 км.
1 ч. 35 мин.
Реутов
19:17
19:17
65 км.
1 ч. 39 мин.
Новогиреево
19:20
19:21
67 км.
1 ч. 42 мин.
Кусково
19:23
19:23
68 км.
1 ч. 45 мин.
Чухлинка
19:26
19:26
70 км.
1 ч. 48 мин.
Нижегородская
19:29
19:29
71 км.
1 ч. 51 мин.
Серп И Молот
19:33
19:34
74 км.
1 ч. 55 мин.
Москва
Курский Вокзал
19:37
19:38
75 км.
1 ч. 59 мин.
Площадь Трех Вокзалов
Каланчевская
19:42
19:42
77 км.
2 ч. 4 мин.
Марьина Роща
19:47
19:48
79 км.
2 ч. 9 мин.
Савеловская
19:50
19:51
81 км.
2 ч. 12 мин.
Москва
Белорусский Вокзал
19:53
19:54
83 км.
2 ч. 15 мин.
Москва-Сити
Мцд-4
20:02
20:03
87 км.
2 ч. 24 мин.
Кутузовская
Мцд-4
20:04
20:04
88 км.
2 ч. 26 мин.
Поклонная
20:07
20:07
89 км.
2 ч. 29 мин.
Минская
20:09
20:10
90 км.
2 ч. 31 мин.
Матвеевское
20:13
20:13
92 км.
2 ч. 35 мин.
Аминьевская
20:15
20:16
93 км.
2 ч. 37 мин.
Очаково I
20:18
20:19
94 км.
2 ч. 40 мин.
Мещерская
Киевское Направление
20:21
20:22
96 км.
2 ч. 43 мин.
Солнечная
20:24
20:25
98 км.
2 ч. 46 мин.
Переделкино
20:27
20:27
99 км.
2 ч. 49 мин.
Мичуринец
20:31
20:31
101 км.
2 ч. 53 мин.
Внуково
20:34
20:35
103 км.
2 ч. 56 мин.
Лесной Городок
20:40
106 км.
3 ч. 2 мин.
