19:39
12 ч. 0 мин.
07:39
Маршрут следования поезда 680Ч Петрозаводск — Костомукша на карте со всеми остановками
Расписание поезда Петрозаводск — Костомукша с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Петрозаводск
19:39
0 км.
0 ч. 0 мин.
Чална-Онежская
20:07
20:09
17 км.
0 ч. 28 мин.
Эссойла
21:21
21:22
62 км.
1 ч. 42 мин.
Новые Пески
21:48
21:51
75 км.
2 ч. 9 мин.
Суоярви 1
22:47
23:32
117 км.
3 ч. 8 мин.
Найстенъярви
00:13
00:15
144 км.
4 ч. 34 мин.
Лахкаламен
00:43
00:45
161 км.
5 ч. 4 мин.
Тумасозеро
01:02
01:03
175 км.
5 ч. 23 мин.
Поросозеро
01:21
01:26
190 км.
5 ч. 42 мин.
Гимольская
01:53
01:55
217 км.
6 ч. 14 мин.
Суккозеро
02:25
03:04
245 км.
6 ч. 46 мин.
Пенинга
03:59
04:01
286 км.
8 ч. 20 мин.
Сонозеро
04:31
04:35
310 км.
8 ч. 52 мин.
Муезерка
05:06
05:11
334 км.
9 ч. 27 мин.
Ледмозеро
05:54
05:59
367 км.
10 ч. 15 мин.
Костомукша
07:39
446 км.
12 ч. 0 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Двумя словами опишу всю поездку. Холодно и грязно. Больше об этом поезде в принципе ничего можно и не знать. Удивило также отношение проводницы, причем хамское отношение.
В вагоне не было кондиционера. Из туалета жутко воняло мочой на весь вагон. Я вообще не понимаю, куда смотрит руководство, когда в таком жутком состоянии выпускает поезда на линию.
Ехала с ребенком 4 лет. В вагоне полки не продуманы совершенно, нет никаких ограничителей, чтобы ребенок спящим не свалился, если поезд дернется. Нормальной еды в поезде нет. Даже банальной овсянки.
В целом не плохо. Ночью было прохладновато. Поддувало из окна. Заткнул курткой. Проводница на своей волне вообще.
Утром была очередь в туалет. Стоять пришлось долго, потому что работал только один из двух туалетов. В соседнем вагоне было то же самое. Машинист дергался сильно на остановках.