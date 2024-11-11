Маршрут следования и продажа билетов
12:00
14 ч. 37 мин.
02:37
17
Маршрут следования поезда 680Н Славгород — Новокузнецк на карте со всеми остановками
Расписание поезда Славгород — Новокузнецк с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Славгород
12:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Табуны
12:25
12:27
25 км.
0 ч. 25 мин.
Кулунда
12:53
12:58
49 км.
0 ч. 53 мин.
Новоблаговещенка
14:25
14:27
120 км.
2 ч. 25 мин.
Леньки
15:08
15:11
159 км.
3 ч. 8 мин.
Гилевка
15:35
15:38
183 км.
3 ч. 35 мин.
Овечкино
16:03
16:08
212 км.
4 ч. 3 мин.
Корчино
16:33
16:38
236 км.
4 ч. 33 мин.
Ребриха
17:23
17:28
282 км.
5 ч. 23 мин.
Барнаул
19:22
20:04
386 км.
7 ч. 22 мин.
Алтайская
20:26
20:29
398 км.
8 ч. 26 мин.
Заринская
21:56
22:01
473 км.
9 ч. 56 мин.
Артышта 2
00:01
00:35
570 км.
12 ч. 1 мин.
Трудармейская
00:50
00:52
579 км.
12 ч. 50 мин.
Киселевск
01:17
01:19
599 км.
13 ч. 17 мин.
Прокопьевск
01:42
01:57
612 км.
13 ч. 42 мин.
Новокузнецк
02:37
642 км.
14 ч. 37 мин.
