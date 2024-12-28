Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 680У Петрозаводск — Костомукша. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
19:39
12 ч. 0 мин.
07:39
18
Маршрут следования поезда 680У Петрозаводск — Костомукша на карте со всеми остановками
Расписание поезда Петрозаводск — Костомукша с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Петрозаводск
19:39
0 км.
0 ч. 0 мин.
Чална-Онежская
20:06
20:08
17 км.
0 ч. 27 мин.
Эссойла
21:07
21:08
62 км.
1 ч. 28 мин.
Новые Пески
21:30
21:33
75 км.
1 ч. 51 мин.
Суоярви 1
22:23
23:08
117 км.
2 ч. 44 мин.
Остановочный пункт 22км
23:33
23:34
136 км.
3 ч. 54 мин.
Найстенъярви
23:47
23:48
144 км.
4 ч. 8 мин.
Остановочный пункт 35км
23:54
23:55
147 км.
4 ч. 15 мин.
Лахкаламен
00:14
00:15
161 км.
4 ч. 35 мин.
Тумасозеро
00:31
00:32
175 км.
4 ч. 52 мин.
Поросозеро
00:48
00:49
190 км.
5 ч. 9 мин.
Гимольская
01:18
01:20
217 км.
5 ч. 39 мин.
Суккозеро
01:55
02:55
245 км.
6 ч. 16 мин.
Пенинга
03:52
03:54
286 км.
8 ч. 13 мин.
Сонозеро
04:25
04:30
310 км.
8 ч. 46 мин.
Муезерка
05:02
05:07
334 км.
9 ч. 23 мин.
Ледмозеро
05:50
05:55
367 км.
10 ч. 11 мин.
Костомукша
07:39
446 км.
12 ч. 0 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Петрозаводск → Костомукша Распечатать расписание поезда