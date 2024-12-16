Расписание поезда Ртищево — Балашов с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Ртищево 1
17:07
0 км.
0 ч. 0 мин.
Кистендей
17:38
17:40
19 км.
0 ч. 31 мин.
Андреевка
17:51
17:53
28 км.
0 ч. 44 мин.
Аркадак
18:07
18:09
40 км.
1 ч. 0 мин.
Летяжевка
18:24
18:26
51 км.
1 ч. 17 мин.
Пады
18:44
18:46
71 км.
1 ч. 37 мин.
Балашов
Пассажирский
19:06
19:08
93 км.
1 ч. 59 мин.
Балашов 1
19:27
95 км.
2 ч. 20 мин.
