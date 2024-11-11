Маршрут следования и продажа билетов
03:50
2 ч. 58 мин.
06:48
Маршрут следования поезда 681А Суоярви — Петрозаводск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Суоярви — Петрозаводск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Суоярви 1
03:50
0 км.
0 ч. 0 мин.
Новые Пески
04:42
04:45
42 км.
0 ч. 52 мин.
Эссойла
05:11
05:13
55 км.
1 ч. 21 мин.
Чална-Онежская
06:16
06:18
100 км.
2 ч. 26 мин.
Петрозаводск
06:48
117 км.
2 ч. 58 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Очень медленный поезд. Но места красивые. Озеро очень понравилось. Лучше ездить летом, потому что осенью замерзнуть можно в вагоне.
Старенький поезд региональной ветки. Что с него взять! Хотя бы биотуалеты поставили бы.
Все было очень медленно и не спеша Билеты проверили уже после посадки. Кондуктор старенький дедуля. Как впрочем и все в вагоне.
Ехала компания слегка подвыпивших молодых людей. Громко разговаривали и сквернословили. На замечания не реагировали совершенно.