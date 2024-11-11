Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 681Ч Краснокаменск — Урулюнгуй.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
12:41
11 ч. 55 мин.
01:52
Маршрут следования поезда 681Ч Краснокаменск — Урулюнгуй на карте со всеми остановками
Расписание поезда Краснокаменск — Урулюнгуй с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Краснокаменск
12:41
0 км.
0 ч. 0 мин.
Урулюнгуй
13:00
13 км.
0 ч. 19 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Когда садилась в этот вагон, то думала что погрязнем в грязи, потому что снаружи он был такой заляпаный чем-то, что я сразу расстроилась. Но к удивлению все внутри было чисто и аккуратно. Так что норм.
В вагоне невозможно зарядить ноутбук, грязно и вообще кругом одна антисанитария. Почему билет так дорого стоит ума не приложу. Проводнику реально на всё пофигу, ходит как будто последний день на работе.
Для курящих пассажиров не удобно потому что нет специально отведенных мест для курения. Приходится или между вагонами становиться и курить, или на остановках выбегать.
Я вообще не понимаю некоторых пассажиров. В вагоне было очень жарко, я попросил включить кондиционер. Его включили, буквально через 20 минут выключили. Спросил в чем проблема – сказали что пассажиры жалуются, что на них дует. Но без кондиционера внутри температура 25 градусов! Парилка! Одевайтесь нормально или сидите дома!!
В купе не было даже коврика под ноги. Вот такой вот сервис. Не уютно совсем. Проводники конечно молодцы, работают хорошо. Но не хватает уюта совершенно.