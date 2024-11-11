Маршрут следования поезда 681Я Усинск — Печора на карте со всеми остановками
Расписание поезда Усинск — Печора с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Усинск
20:35
0 км.
0 ч. 0 мин.
Юкост
21:37
21:43
32 км.
1 ч. 2 мин.
Сыня
22:43
22:48
81 км.
2 ч. 8 мин.
Аранец
23:14
23:16
102 км.
2 ч. 39 мин.
Печора
23:43
124 км.
3 ч. 8 мин.
