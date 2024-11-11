Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 682Э Ростов-на-Дону — Адлер на карте со всеми остановками
Расписание поезда Ростов-на-Дону — Адлер с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Первомайская
19:23
0 км.
0 ч. 0 мин.
Ростов
Главный
20:00
20:37
6 км.
0 ч. 37 мин.
Выселки
00:33
00:35
188 км.
5 ч. 10 мин.
Кореновск
00:59
01:05
207 км.
5 ч. 36 мин.
Динская
02:20
02:25
241 км.
6 ч. 57 мин.
Краснодар 1
02:58
03:37
268 км.
7 ч. 35 мин.
Горячий Ключ
07:01
07:40
310 км.
11 ч. 38 мин.
Туапсе
09:34
09:42
371 км.
14 ч. 11 мин.
Лазаревская
10:38
10:44
398 км.
15 ч. 15 мин.
Лоо
11:26
11:33
430 км.
16 ч. 3 мин.
Сочи
11:56
12:10
446 км.
16 ч. 33 мин.
Хоста
12:29
12:31
459 км.
17 ч. 6 мин.
Адлер
12:42
467 км.
17 ч. 19 мин.
