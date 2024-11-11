Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 682Й Балашов — Ртищево на карте со всеми остановками
Расписание поезда Балашов — Ртищево с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Балашов 1
05:32
0 км.
0 ч. 0 мин.
Балашов
Пассажирский
05:47
05:49
2 км.
0 ч. 15 мин.
Пады
06:10
06:12
24 км.
0 ч. 38 мин.
Летяжевка
06:30
06:32
44 км.
0 ч. 58 мин.
Аркадак
06:47
06:49
55 км.
1 ч. 15 мин.
Андреевка
07:03
07:05
67 км.
1 ч. 31 мин.
Кистендей
07:16
07:18
76 км.
1 ч. 44 мин.
Ртищево 1
07:52
95 км.
2 ч. 20 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Балашов → Ртищево Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Ехала на боковой полке и мне сильно дуло из окна. Просила проводника что-то с этим сделать – принес какую-то тряпку. Попробовали заткнуть и повесить на окне. Не сильно помогло. В жаркую погоду наверное отлично. Но не в моем случае.
Ну еле тянется. Ночью вагоны сильно шумят, когда поезд едет. Если чутко спите как я – будете по 10 раз просыпаться по дороге.
Хочу выразить благодарность проводнику Вадиму, который в нашем вагоне следил за порядком. Было чисто, тепло, туалеты работали без сбоев. Я очень довольна поездкой
Недостатков на самом деле много. Но я остановлюсь на существенных для меня. Подушка была как кирпич. Вы пробовали когда-нибудь спать на деревяшке? Вот примерно то же самое. Окна тоже не открываются. Хотела форточку открыть – фиг вам. Жара, ехать невозможно.
Готовилась к худшему. Но была приятно удивлена по итогу. В вагоне чисто, тепло и не воняло. Хотя моем место было недалеко от туалета. Проводник приятный парень, делал работу хорошо. Спасибо.