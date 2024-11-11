Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 6820 Апрелевка — Петушки на карте со всеми остановками
Расписание поезда Апрелевка — Петушки с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Апрелевка
18:12
0 км.
0 ч. 0 мин.
Победа
18:15
18:16
2 км.
0 ч. 3 мин.
Крекшино
18:18
18:19
3 км.
0 ч. 6 мин.
Санино
18:21
18:22
4 км.
0 ч. 9 мин.
Кокошкино
18:25
18:25
6 км.
0 ч. 13 мин.
Толстопальцево
18:27
18:27
7 км.
0 ч. 15 мин.
Лесной Городок
18:31
18:32
10 км.
0 ч. 19 мин.
Внуково
18:36
18:36
13 км.
0 ч. 24 мин.
Мичуринец
18:39
18:39
15 км.
0 ч. 27 мин.
Переделкино
18:42
18:43
17 км.
0 ч. 30 мин.
Солнечная
18:45
18:46
18 км.
0 ч. 33 мин.
Мещерская
Киевское Направление
18:49
18:49
20 км.
0 ч. 37 мин.
Очаково I
18:52
18:52
22 км.
0 ч. 40 мин.
Аминьевская
18:54
18:55
23 км.
0 ч. 42 мин.
Матвеевское
18:56
18:57
24 км.
0 ч. 44 мин.
Минская
19:00
19:00
26 км.
0 ч. 48 мин.
Поклонная
19:02
19:03
27 км.
0 ч. 50 мин.
Кутузовская
Мцд-4
19:05
19:06
28 км.
0 ч. 53 мин.
Москва-Сити
Мцд-4
19:07
19:07
29 км.
0 ч. 55 мин.
Москва
Белорусский Вокзал
19:15
19:16
33 км.
1 ч. 3 мин.
Савеловская
19:19
19:19
35 км.
1 ч. 7 мин.
Марьина Роща
19:22
19:22
37 км.
1 ч. 10 мин.
Площадь Трех Вокзалов
Каланчевская
19:27
19:28
39 км.
1 ч. 15 мин.
Москва
Курский Вокзал
19:31
19:32
41 км.
1 ч. 19 мин.
Серп И Молот
19:35
19:36
42 км.
1 ч. 23 мин.
Нижегородская
19:42
19:45
45 км.
1 ч. 30 мин.
Новогиреево
19:51
19:52
50 км.
1 ч. 39 мин.
Реутов
19:54
19:55
52 км.
1 ч. 42 мин.
Железнодорожная
20:04
20:05
61 км.
1 ч. 52 мин.
Купавна
20:12
20:13
68 км.
2 ч. 0 мин.
Остановочный пункт 33км
20:15
20:16
70 км.
2 ч. 3 мин.
Электроугли
20:19
20:19
73 км.
2 ч. 7 мин.
Платформа 43км
20:24
20:24
78 км.
2 ч. 12 мин.
Храпуново
20:27
20:28
81 км.
2 ч. 15 мин.
Фрязево
20:33
20:34
88 км.
2 ч. 21 мин.
Казанское
20:39
20:40
95 км.
2 ч. 27 мин.
Вохна
20:43
20:44
98 км.
2 ч. 31 мин.
Павловский Посад
20:48
21:07
100 км.
2 ч. 36 мин.
Назарьево
21:13
21:13
106 км.
3 ч. 1 мин.
Дрезна
21:17
21:18
110 км.
3 ч. 5 мин.
Кабаново
21:22
21:22
115 км.
3 ч. 10 мин.
Остановочный пункт 87км
21:24
21:25
117 км.
3 ч. 12 мин.
Орехово-Зуево
21:28
21:29
119 км.
3 ч. 16 мин.
Крутое
21:32
21:33
121 км.
3 ч. 20 мин.
Воиново
21:38
21:38
126 км.
3 ч. 26 мин.
Усад
21:40
21:41
129 км.
3 ч. 28 мин.
Глубоково
21:44
21:45
132 км.
3 ч. 32 мин.
Покров
21:48
21:49
135 км.
3 ч. 36 мин.
Платформа 113км
21:52
21:53
139 км.
3 ч. 40 мин.
Омутище
21:55
21:56
141 км.
3 ч. 43 мин.
Леоново
21:59
22:00
145 км.
3 ч. 47 мин.
Петушки
22:07
149 км.
3 ч. 55 мин.
