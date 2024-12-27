Маршрут следования и продажа билетов
06:08
1 ч. 22 мин.
07:30
13
Маршрут следования поезда 6821 Невинномысская — Черкесск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Невинномысская — Черкесск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Невинномысская
06:08
0 км.
0 ч. 0 мин.
Зеленчук
06:17
06:18
3 км.
0 ч. 9 мин.
Чистая
06:22
06:22
4 км.
0 ч. 14 мин.
Остановочный пункт 7км
06:29
06:29
5 км.
0 ч. 21 мин.
Дегтяревский
06:35
06:35
6 км.
0 ч. 27 мин.
Остановочный Пункт 16км
06:41
06:41
7 км.
0 ч. 33 мин.
Остановочный пункт 20км
06:46
06:46
8 км.
0 ч. 38 мин.
Ураковская
06:51
06:52
9 км.
0 ч. 43 мин.
Беломечетская
06:59
07:00
10 км.
0 ч. 51 мин.
Эркен-Шахар
07:05
07:06
11 км.
0 ч. 57 мин.
Садовый
07:15
07:15
12 км.
1 ч. 7 мин.
Псыж
07:18
07:18
13 км.
1 ч. 10 мин.
Черкесск
07:30
22 км.
1 ч. 22 мин.
