Маршрут следования поезда 6822 Черкесск — Невинномысская на карте со всеми остановками
Расписание поезда Черкесск — Невинномысская с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Черкесск
08:15
0 км.
0 ч. 0 мин.
Псыж
08:26
08:26
9 км.
0 ч. 11 мин.
Садовый
08:29
08:30
10 км.
0 ч. 14 мин.
Эркен-Шахар
08:40
08:41
11 км.
0 ч. 25 мин.
Беломечетская
08:46
08:46
12 км.
0 ч. 31 мин.
Ураковская
08:55
08:56
13 км.
0 ч. 40 мин.
Остановочный пункт 20км
09:00
09:00
14 км.
0 ч. 45 мин.
Остановочный Пункт 16км
09:05
09:05
15 км.
0 ч. 50 мин.
Дегтяревский
09:11
09:11
16 км.
0 ч. 56 мин.
Остановочный пункт 7км
09:16
09:17
17 км.
1 ч. 1 мин.
Чистая
09:24
09:24
18 км.
1 ч. 9 мин.
Зеленчук
09:29
09:30
19 км.
1 ч. 14 мин.
Невинномысская
09:39
22 км.
1 ч. 24 мин.
