Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 6823 Петушки — Москва. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 6823 Петушки — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Петушки — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Петушки
18:17
0 км.
0 ч. 0 мин.
Леоново
18:25
18:26
4 км.
0 ч. 8 мин.
Омутище
18:29
18:30
8 км.
0 ч. 12 мин.
Платформа 113км
18:32
18:33
10 км.
0 ч. 15 мин.
Покров
18:36
18:37
14 км.
0 ч. 19 мин.
Глубоково
18:40
18:41
17 км.
0 ч. 23 мин.
Усад
18:44
18:45
20 км.
0 ч. 27 мин.
Воиново
18:48
18:48
23 км.
0 ч. 31 мин.
Крутое
18:53
18:54
28 км.
0 ч. 36 мин.
Орехово-Зуево
18:57
18:59
30 км.
0 ч. 40 мин.
Кабаново
19:04
19:05
34 км.
0 ч. 47 мин.
Дрезна
19:09
19:10
39 км.
0 ч. 52 мин.
Назарьево
19:14
19:15
43 км.
0 ч. 57 мин.
Павловский Посад
19:20
19:21
49 км.
1 ч. 3 мин.
Вохна
19:24
19:25
51 км.
1 ч. 7 мин.
Казанское
19:28
19:29
54 км.
1 ч. 11 мин.
Фрязево
19:35
19:36
61 км.
1 ч. 18 мин.
Храпуново
19:44
19:44
68 км.
1 ч. 27 мин.
Платформа 43км
19:47
19:48
71 км.
1 ч. 30 мин.
Электроугли
19:52
19:53
76 км.
1 ч. 35 мин.
Остановочный пункт 33км
19:56
19:57
79 км.
1 ч. 39 мин.
Купавна
19:59
20:01
81 км.
1 ч. 42 мин.
Заря
20:03
20:04
83 км.
1 ч. 46 мин.
Черное
20:06
20:06
84 км.
1 ч. 49 мин.
Железнодорожная
20:10
20:11
87 км.
1 ч. 53 мин.
Ольгино
20:14
20:15
88 км.
1 ч. 57 мин.
Кучино
20:17
20:17
89 км.
2 ч. 0 мин.
Салтыковская
20:20
20:20
91 км.
2 ч. 3 мин.
Никольское
20:23
20:23
92 км.
2 ч. 6 мин.
Реутов
20:27
20:27
94 км.
2 ч. 10 мин.
Новогиреево
20:30
20:31
96 км.
2 ч. 13 мин.
Кусково
20:33
20:33
97 км.
2 ч. 16 мин.
Чухлинка
20:36
20:36
99 км.
2 ч. 19 мин.
Нижегородская
20:39
20:39
100 км.
2 ч. 22 мин.
Серп И Молот
20:43
20:44
103 км.
2 ч. 26 мин.
Москва
Курский Вокзал
20:47
20:48
104 км.
2 ч. 30 мин.
Площадь Трех Вокзалов
Каланчевская
20:52
20:52
106 км.
2 ч. 35 мин.
Марьина Роща
20:57
20:58
108 км.
2 ч. 40 мин.
Савеловская
21:00
21:01
110 км.
2 ч. 43 мин.
Москва
Белорусский Вокзал
21:03
21:04
112 км.
2 ч. 46 мин.
Москва-Сити
Мцд-4
21:12
21:13
116 км.
2 ч. 55 мин.
Кутузовская
Мцд-4
21:14
21:14
117 км.
2 ч. 57 мин.
Поклонная
21:17
118 км.
3 ч. 0 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Петушки → Москва Распечатать расписание поезда