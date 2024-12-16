Маршрут следования и продажа билетов
17:30
1 ч. 24 мин.
18:54
13
Маршрут следования поезда 6824 Черкесск — Невинномысская на карте со всеми остановками
Расписание поезда Черкесск — Невинномысская с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Черкесск
17:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Псыж
17:41
17:41
9 км.
0 ч. 11 мин.
Садовый
17:44
17:45
10 км.
0 ч. 14 мин.
Эркен-Шахар
17:55
17:56
11 км.
0 ч. 25 мин.
Беломечетская
18:01
18:01
12 км.
0 ч. 31 мин.
Ураковская
18:10
18:11
13 км.
0 ч. 40 мин.
Остановочный пункт 20км
18:15
18:15
14 км.
0 ч. 45 мин.
Остановочный Пункт 16км
18:20
18:20
15 км.
0 ч. 50 мин.
Дегтяревский
18:26
18:26
16 км.
0 ч. 56 мин.
Остановочный пункт 7км
18:31
18:32
17 км.
1 ч. 1 мин.
Чистая
18:39
18:39
18 км.
1 ч. 9 мин.
Зеленчук
18:44
18:45
19 км.
1 ч. 14 мин.
Невинномысская
18:54
22 км.
1 ч. 24 мин.
