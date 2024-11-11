Маршрут следования и продажа билетов
19:39
2 ч. 44 мин.
22:23
5
Маршрут следования поезда 682А Петрозаводск — Суоярви на карте со всеми остановками
Расписание поезда Петрозаводск — Суоярви с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Петрозаводск
19:39
0 км.
0 ч. 0 мин.
Чална-Онежская
20:06
20:08
17 км.
0 ч. 27 мин.
Эссойла
21:07
21:08
62 км.
1 ч. 28 мин.
Новые Пески
21:30
21:33
75 км.
1 ч. 51 мин.
Суоярви 1
22:23
117 км.
2 ч. 44 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
В вагоне было неуютно. После посадки все выхолаживало и было холодно ехать. Пока вагон согреется – проходило много времени.
Сильно дуло с окон – закутаться не помогало. Проводница разводила руками со словами Что есть то есть.
Мало розеток для зарядки телефона. Одна на пол вагона рабочая. В вагоне грязновато. Давно подметали сразу видно. Проводница не появляется особо.
Ехала с отцом. Поездка прошла хорошо, если не считать того что вагоны вообще не приспособлены для передвижения пассажиров в коляске. Приходилось просить мужчин, чтобы помогли подняться в вагон и слезть на станции.
В вагоне есть курилка. Проводница огонёк. Поездка не долгая и по кайфу.