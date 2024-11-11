22:33
10 ч. 49 мин.
09:22
12
Маршрут следования поезда 682И Ростов-на-Дону — Адлер на карте со всеми остановками
Расписание поезда Ростов-на-Дону — Адлер с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Ростов
Главный
22:33
0 км.
0 ч. 0 мин.
Староминская-Тимашевск
23:55
23:57
91 км.
1 ч. 22 мин.
Каневская
00:35
00:37
138 км.
2 ч. 2 мин.
Брюховецкая
01:07
01:09
170 км.
2 ч. 34 мин.
Краснодар 1
02:33
02:37
256 км.
4 ч. 0 мин.
Горячий Ключ
03:45
04:20
298 км.
5 ч. 12 мин.
Туапсе
05:54
06:09
359 км.
7 ч. 21 мин.
Лазаревская
07:06
07:16
386 км.
8 ч. 33 мин.
Лоо
08:14
08:23
418 км.
9 ч. 41 мин.
Сочи
08:46
08:51
434 км.
10 ч. 13 мин.
Хоста
09:09
09:11
447 км.
10 ч. 36 мин.
Адлер
09:22
455 км.
10 ч. 49 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Поездка отличная! В вагоне было ни холодно и ни жарко. Свежий воздух был даже без форточки, кондиционер работал видимо. Проводница не навязчивая, билетов лотерейных не продавала. Часы пролетели незаметно.
Ехал в сидячем вагоне. Думал сэкономить и пожалел, потому что едешь как в маршрутке какой то долбанной. Рядом сидел мужик, который ел бутерброд с луком и салом, потом несло половину дороги от него.
Поездка с маленьким ребенком то еще удовольствие. Поняла, что наши поезда вообще не приспособлены для перевозки мам с детьми.
Ехать было дущно. В вагоне +29. Форточка не открывается. Кондиционер не работает. Спасались только тем, что на остановках хотя бы немного свежего воздуха было.
Ночью сильно дуло с окна, как раз спал в том месте, куда дуло по ходу движения. Закрывался уже и подушкой и курткой и чем только не закрывался. Итог – продуло шею.