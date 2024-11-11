Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 682Я Печора — Усинск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Печора — Усинск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Печора
01:43
0 км.
0 ч. 0 мин.
Аранец
02:17
02:18
22 км.
0 ч. 34 мин.
Сыня
02:44
02:50
43 км.
1 ч. 1 мин.
Юкост
03:50
03:58
92 км.
2 ч. 7 мин.
Усинск
05:00
124 км.
3 ч. 17 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Приличный поезд. В вагоне было тепло, светло и уютно. Проводница свое дело знает. Умничка да и только. Общалась вежливо со всеми пассажрами.
Когда покупал билеты, к сожалению остались только вторые полки. Взял купе. Омерзительно. Ни как забраться, ни поручней тебе, ничего! Третья полка так вообще очень низкая. Только для карликов там будет нормально находится. Ни один рослый мужчина там не сможет нормально ехать.
Персонал приветливый и приятный. В поезде было чисто и комфортно. Туалет конечно был грязноват. Но так – не самое страшное что могло бы быть. Я видала и похуже.
Хороший кондиционер. В вагоне было не жарко. Печально что не было биотуалета. Я думала что уже везде они стоят. Оказалось что не везде.
Чистое белье, свежее. Видно что только-только из прачечной. Неудобно было только то, что невозможно было зарядить телефон, потому что 2 розетки на весь вагон. Ехал в плацкарте.